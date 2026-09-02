comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos tras el respaldo de Bessent al gobierno de Javier Milei

El indicador del JP Morgan cede ocho unidades y marca el mínimo en dos semanas. En este marco, los Bonares y Globales son negociados en esta jornada con un alza del 0,3% en promedio.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Wall Street.
Wall Street. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos básicos, al ceder 8 unidades y alcanza el nivel más bajo en dos semanas, a la par de un mejor clima financiero.

El indicador del JP Morgan retrocede 1,6% a 496 puntos básicos, en medio de una recuperación de los bonos argentinos y logra perforar el umbral de los 500 puntos, que había vuelto a superar durante el mes pasado, cuando sumó un alza de 80 puntos.

Luis Caputo y Scott Bessent
El ministro de Economía mantuvo un breve encuentro con el secretario del Tesoro de EEUU durante la Cumbre del G20. Foto: El Litoral

La baja se da tras un nuevo respaldo de la administración de Donald Trump a la gestión de Javier Milei, a través del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien sostuvo que Argentina “está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental” y mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Al respecto, desde PPI sostuvieron que “las declaraciones de Bessent ayudaron a desacoplar parcialmente a la deuda argentina del sell-off global”, remarcando que “el indicador regresó a niveles similares a los observados dos semanas atrás”.

Contenido Recomendado

El riesgo país quedó cerca de romper el piso de los 500 puntos impulsado por la suba de las acciones argentinas en Wall Street

El riesgo país quedó cerca de romper el piso de los 500 puntos impulsado por la suba de las acciones argentinas en Wall Street

Mercados:el riesgo país se estableció por encima de los 500 puntos mientras las acciones y bonos tocaron precios mínimos en tres meses

Mercados: el riesgo país se estableció por encima de los 500 puntos mientras las acciones y bonos tocaron precios mínimos en tres meses
Acciones argentinas en Wall Street.
Acciones argentinas en Wall Street. Foto: NA

De cara a las próximas ruedas, planteó que “la atención estará puesta en perforar de manera sostenida la barrera de los 500 puntos, lo que daría mayor consistencia al rebote”. En lo que va del año, el riesgo país retrocede 73 puntos básicos.

En este marco, los Bonares y Globales son negociados en esta jornada con un alza del 0,3% en promedio, dando señales de querer revertir el rendimiento negativo acumulado durante agosto, que terminó con pérdidas para los bonos.

Riesgo PaísAcciones argentinasEconomía argentina
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ANSES:cuándo cobran en septiembre 2026 los titulares con DNI terminados en 8 y 9

    ANSES: cuándo cobran en septiembre 2026 los titulares con DNI terminados en 8 y 9

  2. ANSES confirmó el calendario de septiembre:cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

    ANSES confirmó el calendario de septiembre: cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

  3. Volver al Trabajo:qué se sabe sobre el pago de $78.000 en septiembre

    Volver al Trabajo: qué se sabe sobre el pago de $78.000 en septiembre

  4. Así quedó el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil:cuánto se cobrará entre septiembre de 2026 y abril de 2027

    Así quedó el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil: cuánto se cobrará entre septiembre de 2026 y abril de 2027

  5. Bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas:cómo se paga en septiembre y cuándo se suma al sueldo básico

    Bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas: cómo se paga en septiembre y cuándo se suma al sueldo básico
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El canciller Pablo Quirno elevó la apuesta por Malvinas en la antesala de la cadena nacional de Milei:“Siempre estamos más cerca”

El canciller Pablo Quirno elevó la apuesta por Malvinas en la antesala de la cadena nacional de Milei: “Siempre estamos más cerca”

El vicepresidente de la UIA criticó al gobierno de Milei:“Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”

Luis Barrionuevo expuso ante estudiantes de la UCA y habló de liderazgo, política y el desafío de formar una nueva generación

Un diputado del Reino Unido cruzó a Milei por Malvinas:“Son británicas y seguirán siendo británicas”

Economía

ANSES confirmó el calendario de septiembre:cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

ANSES confirmó el calendario de septiembre: cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos tras el respaldo de Bessent al gobierno de Javier Milei

Transporte público gratis:qué bancos y billeteras virtuales ofrecen hasta 100% de reintegro durante septiembre

ANSES:cuándo cobran en septiembre 2026 los titulares con DNI terminados en 8 y 9

Policiales

Qué dijo el ICE sobre la detención de Juan Manuel Reverter, el argentino sospechoso del crimen de su novia Agostina Jalabert

Qué dijo el ICE sobre la detención de Juan Manuel Reverter, el argentino sospechoso del crimen de su novia Agostina Jalabert

Donald Trump analiza ponerle su nombre al estrecho de Ormuz tras declararlo “bajo control” de EE.UU.

Detuvieron al líder de una banda que planeaba secuestrar a Kylian Mbappé

Operativo Statewide Shield:cómo fue la búsqueda que permitió localizar a 163 menores desaparecidos