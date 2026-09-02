El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos tras el respaldo de Bessent al gobierno de Javier Milei

Wall Street. Foto: REUTERS

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos básicos, al ceder 8 unidades y alcanza el nivel más bajo en dos semanas, a la par de un mejor clima financiero.

El indicador del JP Morgan retrocede 1,6% a 496 puntos básicos, en medio de una recuperación de los bonos argentinos y logra perforar el umbral de los 500 puntos, que había vuelto a superar durante el mes pasado, cuando sumó un alza de 80 puntos.

El ministro de Economía mantuvo un breve encuentro con el secretario del Tesoro de EEUU durante la Cumbre del G20. Foto: El Litoral

La baja se da tras un nuevo respaldo de la administración de Donald Trump a la gestión de Javier Milei, a través del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien sostuvo que Argentina “está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental” y mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Al respecto, desde PPI sostuvieron que “las declaraciones de Bessent ayudaron a desacoplar parcialmente a la deuda argentina del sell-off global”, remarcando que “el indicador regresó a niveles similares a los observados dos semanas atrás”.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: NA

De cara a las próximas ruedas, planteó que “la atención estará puesta en perforar de manera sostenida la barrera de los 500 puntos, lo que daría mayor consistencia al rebote”. En lo que va del año, el riesgo país retrocede 73 puntos básicos.

En este marco, los Bonares y Globales son negociados en esta jornada con un alza del 0,3% en promedio, dando señales de querer revertir el rendimiento negativo acumulado durante agosto, que terminó con pérdidas para los bonos.