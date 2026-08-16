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Horóscopo de Capricornio hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 16 de agosto de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Capricornio para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Capricornio, signo de Tierra regido por Saturno, recibe hoy 16 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: La lucha es dura y deberás realizar un esfuerzo en jornadas de agotadora labor, pero los resultados estarán a la vista. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Capricornio en el amor hoy

Las cuestiones amorosas se te presentan sin mucha importancia, pero requieren demasiado de ti. Controla tus impulsos.

Salud y energía de Capricornio este día 16 de agosto de 2026

No dejes pasar la oportunidad de ejercer la libertad de elegir cómo reaccionar ante cualquier situación. Ten confianza en ti mismo.

Horóscopo laboral de Capricornio para hoy

No rechaces una posibilidad antes de analizarla, podrías perderte una buena oportunidad, quizás la única en mucho tiempo.

¿Cuáles son las fechas de Capricornio?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Capricornio?

Capricornio pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Capricornio?

Capricornio es más compatible con Tauro, Virgo, Escorpio. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Capricornio?

El número de la suerte de Capricornio es el 8.

¿Cómo es la personalidad de Capricornio?

Capricornio es un signo disciplinado, ambicioso y prudente.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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