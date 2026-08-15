El Banco Ciudad subasta siete propiedades desde USD 31.490 en Ciudad de Buenos Aires: los requisitos para participar

Remate de departamentos en Ciudad de Buenos Aires.

El Banco Ciudad realizará una nueva subasta pública online de siete inmuebles provenientes de herencias vacantes en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El remate se llevará a cabo el 28 de agosto desde las 10, con propiedades cuyos precios base parten de USD 31.490 y llegan hasta los USD 119.398.

La propuesta incluye departamentos de dos y tres ambientes y partes indivisas ubicadas en Almagro, Balvanera, Boedo, Recoleta y Palermo. Al tratarse de una subasta digital, podrán participar interesados de todo el país a través de la plataforma oficial de la entidad.

Banco Ciudad lleva a cabo la subasta.

Qué propiedades ofrece el Banco Ciudad

Entre las unidades con mayor valor inicial se encuentra un departamento de tres ambientes de 90 metros cuadrados en Avenida Santa Fe 1721, Recoleta, que tendrá una base de USD 119.398.

En el otro extremo de la oferta aparece un departamento de dos ambientes ubicado en Cochabamba 3502, Boedo, con un precio inicial de USD 31.490, convirtiéndose en una de las alternativas de menor costo del catálogo.

En Almagro, se rematará una propiedad de tres ambientes situada en Sarmiento 4502, piso 3°, con una superficie de 52,92 m² y una base de USD 70.573,33.

Por su parte, en Balvanera habrá dos opciones: un departamento de tres ambientes en Hipólito Yrigoyen 2934, piso 2°, de 63,62 m², con un valor inicial de USD 52.260; y otro de dos ambientes en Mario Bravo 256, piso 6°, de 35,92 m², cuyo precio de partida será de USD 32.720.

En Recoleta también se ofrecerá un departamento de dos ambientes en Billinghurst 1941, piso 7°. La unidad tiene 26,50 m² y una base de USD 44.890.

La oferta se completa con partes indivisas de un departamento de dos ambientes y bauleras ubicadas en Avenida Santa Fe 4196, esquina Thames, piso 9°, Palermo, con una base de USD 70.116.

Cómo participar de la subasta online

Los interesados deberán registrarse previamente en la plataforma de subastas del Banco Ciudad. La inscripción debe completarse hasta 48 horas hábiles antes del inicio del remate.

Para participar es necesario presentar una garantía equivalente al 10% del valor base del inmueble por el que se desea ofertar. En caso de querer participar por varios lotes, la garantía deberá cubrir el 10% de la suma de los valores base correspondientes.

El comprobante de la transferencia deberá cargarse en el portal antes de finalizar la inscripción. La garantía será devuelta a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los siete días hábiles posteriores al cierre de la subasta.

Las ofertas se realizan exclusivamente de manera online durante el período habilitado. Los participantes podrán efectuar múltiples ofertas sobre un mismo lote y se tomará como válida la de mayor valor. Las propuestas son irrevocables y no pueden retirarse.

Cuánto debe pagar quien resulte ganador

El participante que realice la oferta más alta recibirá una notificación por correo electrónico con la confirmación de la preadjudicación.

Desde ese momento, deberá abonar dentro de los dos días hábiles el 10% del precio en concepto de comisión, más IVA, y otro 20% del valor como seña.

El 80% restante deberá ser cancelado una vez que la entidad vendedora apruebe la subasta, dentro de los siete días hábiles posteriores.

El ganador de la subasta deberá abonar una parte de inmediato. Foto: NA

El Banco Ciudad explicó que los remates de propiedades provenientes de herencias vacantes se realizan por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Además, destacó que los ingresos obtenidos por estas operaciones son destinados por ley al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

El catálogo completo, las condiciones particulares de cada inmueble y los requisitos para participar están disponibles en la plataforma oficial de subastas del Banco Ciudad.