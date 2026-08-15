“Estaba en el sofá y de repente todo se vino abajo”: el relato del pánico tras el terremoto en España

Un terremoto de magnitud 5 sacudió Granada y su área metropolitana, en el sur de España. Foto: EFE

Un terremoto de magnitud 5 sacudió Granada y su área metropolitana, en el sur de España, a primera hora del sábado, dañando edificios y sacando a los vecinos a la calle.

El sismo tuvo su epicentro en el municipio de Alhendína las 01:04 (hora local). Afortunadamente, no se registraron víctimas, mientras que los servicios de emergencia recibieron más de 200 avisos. Además, El Gobierno regional de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico por el terremoto, que se sintió en casi todas las provincias de la región.

Las imágenes muestran paredes agrietadas, cascotes caídos y vehículos destrozados, con cintas policiales acordonando edificios y calles afectadas. “Estaba en el salón, en el sofá, y de repente todo se vino abajo. Ahora mismo todo está en el suelo. Fue horrible”, dijo una vecina.

Un terremoto de magnitud 5 deja un rastro de destrucción en Granada. Video: Viory

“Fue imposible dormir. Fue un terremoto extraño, con demasiado ruido. Sinceramente, tengo mucho miedo”, añadió otra.

Las autoridades aconsejaron a la población que mantenga la calma y evite entrar y salir de edificios, además de otras medidas preventivas, como alejarse de fachadas, cornisas, balcones o muros ante la posibilidad de que se produzcan desprendimientos.

El Ayuntamiento de la ciudad de Granada informó por su parte de que “no se registraron daños graves ni afectaciones estructurales generalizadas”, aunque se están evaluando desperfectos puntuales, especialmente en edificios vulnerables.

La zona de Granada ya había registrado actividad sísmica reciente. El viernes por la tarde, se registró un terremoto de magnitud 3,7 cerca de La Zubia, seguido de temblores menores, según el Instituto Geográfico Nacional de España.

El terremoto del sur de España se sintió en Madrid

El terremoto de magnitud 5 con epicentro registrado este sábado en la provincia de Granada se sintió en las regiones limítrofes de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, así como en la de Madrid, aunque no constan víctimas por ahora.

Además de ese seísmo, ocurrido en la localidad de Alhendín, la ciudad de Granada y su área metropolitana acumularon 40 temblores de intensidad diversa durante la noche, que causaron daños materiales.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el temblor principal se percibió en más de 200 municipios de cinco regiones, aunque con intensidad diferente.

Andalucía concentra la mayor parte de los municipios afectados, de las provincias de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla.

En las redes sociales circulan numerosos vídeos sobre el terremoto, especialmente de Granada, en los que se ven algunos escombros en las calles, y comentarios desde otros lugares de personas que despertaron al sentir el terremoto.

De momento, ni Protección Civil ni los servicios de emergencias tienen constancia de víctimas, aunque la continuidad de temblores provocó que numerosos vecinos del área metropolitana de Granada saliesen de casa para concentrarse en parques y otros espacios al aire libre.