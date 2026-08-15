Encontraron muerto al ex profesor de Cambridge que dejó su cargo tras ser acusado de plagio

Jason Arday, profesor de Cambridge acusado de plagio. Foto: x

Jason Arday, ex profesor de Cambridge de 41 años que quedó envuelto en una polémica por una acusación de plagio, fue encontrado muerto en su domicilio, según informó la Policía, que descartó un posible crimen.

El docente deja esposa y dos hijos, fue el más joven profesor de raza negra en entrar como titular en la prestigiosa Universidad de Cambridge, donde impartía clases de Sociología.

La semana pasada, Arday presentó su renuncia después de que la Universidad, que en un primer momento negó las acusaciones de plagio que le afectaban, abriera una investigación sobre sus calificaciones académicas y sobre un posible plagio en un trabajo anterior.

Universidad de Cambridge. Foto: via REUTERS

El caso de Arday, a quien el diario The Guardian llegó a calificar de ‘superestrella académica’, puso sobre la mesa el especial escrutinio a que se somete a los profesores de raza negra, mientras que los medios conservadores pusieron a Arday como un ejemplo del ‘wokismo’ que supuestamente invade las universidades británicas.

La familia de Arday emitió un duro comunicado en el que denunció que él “fue víctima de una campaña de abuso continuado durante más de tres años desde su nombramiento en Cambridge por aquellos que movieron cielo y tierra en su intento por desacreditarlo”.

Dieron a entender que el académico alcanzó su límite: “Esa campaña de desinformación fue demasiado para Jason, un hombre amable que siempre quería sacar lo mejor de cada uno”, concluyeron.

Jason Arday, profesor de Cambridge acusado de plagio. Foto: REUTERS

La Universidad de Cambridge, donde estudian unos 25.000 alumnos y de la que han salido hasta 120 premios Nobel, aparece siempre en las listas de mejores universidades de Reino Unido y del mundo.

La secretaria de Educación, Lucy Powell, dijo sentirse “entristecida y profundamente consternada” al conocer los hechos, y pidió a todos “recordar que hay personas reales con seres queridos envueltos” en este caso.