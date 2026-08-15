Impactante video: a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

Cielo rojo en Colombia. Foto: Captura de video.

Un llamativo fenómeno natural sorprendió a los habitantes del municipio de Galeras, en el departamento de Sucre, Colombia, luego de que el cielo adquiriera una intensa tonalidad roja. Las imágenes del episodio rápidamente se difundieron en redes sociales y generaron especulaciones entre los vecinos, especialmente por su cercanía temporal con el reciente terremoto registrado en el país.

Aunque el paisaje generó preocupación y todo tipo de teorías, especialistas explicaron que el color observado en el cielo responde a procesos atmosféricos relacionados con la dispersión de la luz solar y no constituye una señal de actividad sísmica.

El cielo se tiñó de rojo: así fue el fenómeno que impactó a los vecinos de Galeras

El cielo de Galeras quedó cubierto por una fuerte tonalidad rojiza que transformó por completo el paisaje y llamó la atención de quienes se encontraban en la zona. El fenómeno fue registrado en videos y fotografías que posteriormente circularon ampliamente por las redes sociales.

El cielo se puso rojo en Colombia. Video: X/@cesarolse

Las imágenes muestran un cielo con colores intensos, principalmente rojos y anaranjados, que contrastaron con el paisaje habitual del municipio. Para muchos habitantes, el aspecto inusual generó sorpresa y preocupación.

La particularidad del fenómeno llevó a algunos usuarios de redes sociales a vincularlo con los movimientos sísmicos recientes. Sin embargo, esa asociación no cuenta con respaldo científico.

La explicación de los meteorólogos: qué causó la intensa tonalidad roja en el cielo

La explicación se encuentra en la forma en que la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre. Durante determinados momentos del día, especialmente cerca del amanecer o el atardecer, la luz debe recorrer una mayor distancia antes de llegar a los observadores.

En ese trayecto, las moléculas y partículas presentes en la atmósfera dispersan las diferentes longitudes de onda de la luz. Los tonos azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que los colores rojos y anaranjados pueden predominar cuando la luz solar atraviesa una mayor cantidad de atmósfera.

La presencia de nubes, humedad, polvo, humo o partículas suspendidas puede intensificar todavía más el efecto y producir cielos particularmente rojizos.

Por ese motivo, un cielo rojo no implica necesariamente una situación meteorológica peligrosa ni tiene una relación directa con la actividad sísmica. Se trata de un fenómeno óptico atmosférico que puede adquirir una apariencia especialmente llamativa cuando coinciden determinadas condiciones.

El antecedente del reciente terremoto y la preocupación de los habitantes colombianos

La preocupación en Galeras estuvo relacionada principalmente con el contexto en el que apareció el fenómeno. El cielo rojizo fue observado días después del terremoto registrado en Colombia, lo que llevó a algunos habitantes y usuarios de redes sociales a preguntarse si ambos acontecimientos podían estar conectados.

Los fenómenos naturales ocurridos con poca diferencia temporal suelen alimentar este tipo de asociaciones, especialmente cuando uno de ellos presenta características poco habituales. Sin embargo, no existe evidencia científica que permita utilizar el color del cielo como un indicador confiable de un terremoto inminente.

La explicación detrás del rojizo del cielo en Colombia. Foto: Captura de video.

Los especialistas remarcan que la actividad sísmica se monitorea mediante instrumentos específicos y redes de estaciones sismológicas. Un cambio en la coloración del cielo, por sí solo, no permite anticipar un movimiento telúrico.

Así, aunque las imágenes del cielo rojo de Galeras generaron inquietud y se convirtieron rápidamente en un fenómeno viral, la explicación científica apunta a la interacción entre la luz solar y las condiciones de la atmósfera. El episodio dejó un paisaje inusual, pero no constituye una señal comprobada de que estuviera por producirse otro terremoto en Colombia.