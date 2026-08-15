El Gobierno activa el plan avalado por el FMI: las dos medidas con las que busca impulsar la economía

Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. Foto: FOTO NA - CLAUDIO FANCHI

El Gobierno dio inicio al plan económico avalado por el FMI con el que busca impulsar la economía con la mirada puesta en las elecciones del próximo año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo anunciaron medidas orientadas a que el buen resultado de la macro se traslade a la micro, sobre todo a los sectores más rezagados y con fuerte impacto en el mercado interno.

Conferencia de prensa de Luis Caputo. Foto: Captura de video.

En su última visita al país, Georgieva le pidió al Gobierno focalizar herramientas para un mayor acceso al financiamiento de las pymes, a las que consideró como un motor clave para el consumo y la generación de puestos de trabajo.

Ante esto, Luis Caputo anunció la flexibilización de los créditos en dólares para las empresas con el que busca dinamizar la construcción, un sector con alta generación de empleo y de los que más derrama en el resto de la economía.

Dólar Foto: NA

Con estas divisas, el equipo económico confían en obtener un “mayor fondeo” y disponibilidad de dinero para que los bancos presten a tasas más bajas.

Además, otro de los puntos en el que la titular del FMI puso el ojo es a mejorar la oferta y las condiciones de acceso a créditos hipotecarios.

Créditos hipotecarios. Foto: X

En ese sentido, Caputo trabajan en un plan para usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La iniciativa consiste en que el organismo estatal licite plazos fijos de largo plazo entre los bancos para que estos dispongan de liquidez suficiente y así otorgar hipotecas.