Felipe Pigna, historiador argentino: “No hay un negacionismo de la dictadura, sino una reivindicación”

El historiador argentino brindó una entrevista y se refirió a la gestión de Javier Milei. Foto: Hoy Mercedes

En el marco de su visita a la Feria del Libro de Jujuy donde presentó en el Teatro Mitre su obra 76, una crónica centrada en el año del golpe de Estado, el reconocido historiador y docente Felipe Pigna brindó una entrevista a FM Sol de El Tribuno de Jujuy en la que analizó el contexto político y económico de la Argentina bajo la gestión de Javier Milei. Durante el diálogo, aseveró que no existen antecedentes de un presidente que haya paralizado por completo la obra pública, y sobre el libro presentado, detalló los aspectos centrales de su investigación sobre el proceso político de la década del 70:

“El libro que presenté en el Teatro Mitre es un libro que yo lo pensé por el 50° aniversario del golpe de Estado, es un libro que se remite fundamentalmente al año 76, pero habiendo toda una perspectiva previa, necesaria, imprescindible de dos capítulos de qué pasó antes del golpe", sostuvo en primera instancia.

“Generalmente resulta más cómodo hablar desde el golpe pero es muy importante hablar de cómo llegamos a ese momento, qué pasó del 73 al 76, la violencia política, la situación económica y la planificación del golpe. Y después, por supuesto, los distintos aspectos del golpe civil y militar en el punto de vista económico, cultural, social, la represión y todo lo que significó ese golpe”, precisó.

Felipe Pigna

Al ser consultado sobre el abordaje que realiza la actual gestión nacional respecto a la historia reciente, Pigna sostuvo que el oficialismo incurre en una postura que va más allá de la omisión de los hechos. “Creo que este Gobierno es una regresión en muchos aspectos, en los aspectos sociales y culturales, que evidentemente es una vuelta atrás absolutamente innecesaria y un tratamiento de lo que fue el pasado argentino, particularmente la dictadura, donde no hay un negacionismo, sino que hay una reivindicación, que son dos cosas diferentes”, lanzó.

“Una cosa es negar lo que pasó, otra cosa es decir que lo que pasó estuvo bien, como hace el Gobierno. Creo que ahí hay una situación compleja, que es importante que la gente sepa que eso fue un error y que no queremos nunca más que pase nada parecido. Tanto lo que pasó antes del golpe, como lo que pasó después y durante, entonces creo que la idea de la reivindicación plena de lo que sucedió es realmente peligrosísima”, consideró el historiador de 67 años.

A su vez, destacó la respuesta y el interés del público joven frente a las convocatorias literarias e históricas en todo el país: “Para mí encontrarme con los jóvenes es maravilloso. Me pasó en la Feria del Libro de Buenos Aires, que fue una presentación multitudinaria y después tuve dos horas firmando libros y el 70% eran jóvenes”, expresó.

Javier Milei en el Congreso. Foto: NA

“Jóvenes con preguntas, que siempre digo que es muy importante tratarlos con mucho respeto, escuchar qué les interesa realmente, de qué quieren hablar, qué quieren conocer, más que bajarle línea. A los jóvenes no hay que subestimarlos, hay que escuchar sus demandas. Y realmente es interesantísimo. En este momento están las ferias de todo el país y en todos lados sucede un poco lo mismo, una gran cantidad de jóvenes están interesados por este tema”, dijo también Pigna.

En relación a la coyuntura actual, el historiador trazó paralelismos respecto a las consecuencias sociales de las políticas de ajuste y diferenció la experiencia argentina de otros modelos políticos internacionales: “Si bien el de Milei es un Gobierno constitucional y el de la década del ’70 era dictatorial, lo que es una diferencia sustancial, los métodos son muy parecidos. El desprecio por la gente es muy parecido, y los reclamos también son parecidos, es decir, la idea de jubilación y de hambre, y además el empobrecimiento, que es una decisión, no es un accidente”.

Felipe Pigna. Foto: NA.

“Lo dijo el otro día el Presidente, que el recorte de los salarios a los empleados públicos fue una decisión política, lo dijo él, no lo estamos diciendo nosotros. Así que sí, es algo tremendo, la verdad que es muy triste ver un país así. Yo recordaba a un gran filósofo que decía que hay una cosa que es la realidad y la irrealidad, que hay momentos entre los gobiernos que hay en la irrealidad, entonces él ponía el ejemplo de la monarquía francesa de 1789, previa a la revolución, eso era irreal, no representaba ni al pueblo, ni a la sociedad, ni a la historia de Francia”, señaló.

Finalmente, Pigna se manifestó a favor de declarar feriado nacional a la conmemoración del 23 de agosto en homenaje al Éxodo Jujeño: “A mí me parece que sí. Si fuera por mí me parece que sí, porque es muy importante lo que pasó, por ejemplo, cuando se declaró feriado por Güemes el 17 de junio, lo que generó que se empiece a hablar más de Güemes. Estaría buenísimo destacar en el calendario con un feriado nacional ese hecho tan heroico que fue el Éxodo jujeño”.