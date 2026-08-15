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Conocida cadena de supermercados vendió una sucursal para pagar sueldos adeudados: reubicará al personal

Se trata de una reconocida cadena de supermercados de Mar del Plata. Desde la empresa se comprometieron a pagar el 60% del salario adeudado del mes de julio este viernes. Todos los detalles de la operación.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Supermercados Toledo es una reconocida cadena de Mar del Plata fundada por Antonio Toledo.
Supermercados Toledo es una reconocida cadena de Mar del Plata fundada por Antonio Toledo. Foto: Imagen ilustrativa
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La caída del consumo en la Argentina sigue en alza. De acuerdo a un estudio de la consultora Scentia, el acumulado del año (hasta junio de 2026) se situó en una retracción del 2,9%. En este contexto, numerosas fábricas y empresas han tenido que reducir personal o incluso paralizar la producción por algunos meses. El caso de Supermercados Toledo, originarios de Mar del Plata, no escapa a la compleja situación económica que atraviesa el país.

En los últimos meses, la compañía marplatense comenzó a tener serias dificultades para abonar salarios, al mismo tiempo, que fue generando una mayor deuda en comparación con los ingresos obtenidos por sus ventas.

Tal es así que, en las últimas horas, se supo que el supermercado creado por Antonio Toledo y que ahora dirige su hijo Bernabé Toledo, tuvo que vender una de sus sucursales para afrontar los gastos y el pago de haberes a sus trabajadores.

Supermercados Toledo en crisis
En los últimos meses, la compañía marplatense comenzó a tener serias dificultades para abonar salarios. Foto: Toledo

Qué pasará con los empleados tras la venta de la sucursal de Supermercados Toledo

Al conocer la noticia, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (Secza) manifestó inquietud por la situación, ya que, al cerrar la sucursal mencionada -cuya ubicación no fue informada-, ¿qué pasará con los trabajadores que desempeñaban sus funciones allí?.

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Según lo comunicado por representantes del gremio, los empleados de la sede de Supermercados Toledo que cerrará serán reubicados en otros locales para que no pierdan su fuente de trabajo.

Asimismo, desde la empresa se comprometieron a pagar los salarios adeudados del mes de julio 2026 a los 1.800 trabajadores que se desempeñan en el negocio marplatense.

En total, Supermercados Toledo debe el 60% del sueldo a estos empleados, ya que el cuarto día hábil de agosto se pagó el 40% del haber correspondiente. La compañía fijó como fecha de cobro este viernes 14 de agosto gracias a los ingresos que se obtuvieron con la operación de venta del local. Este movimiento fue acordado en una mesa de trabajo en conjunto con el sindicato y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Supermercados Toledo en crisis
Supermercados Toledo debe el 60% del sueldo a sus empleados del mes de julio. Foto: Toledo

Los motivos detrás de la venta de un activo para saldar los sueldos de julio

El deterioro de Supermercados Toledo parece ser multifactorial. Además de la crisis de consumo y la caída de ventas en negocios de este sector Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (Secza) indicó, en diálogo con Infobae, que los conflictos tienen también una posible raíz en la muerte de su fundador Antonio Toledo, quien falleció a los 89 años el 22 de agosto de 2025.

Por otro lado, los conflictos salariales anteriormente mencionados no son nuevos. Ya desde principio de año, los trabajadores habían llevado a cabo una serie de protestas y retención de tareas para reclamar por el pago de sus haberes que ya se venían atrasando desde hacía meses. Esto ocurrió, por ejemplo, con el aguinaldo que se realizó en dos cuotas.

La postura y las advertencias del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata (Secza)

Si bien el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata (Secza) aceptó el acuerdo con la empresa para el pago de salarios adeudados, los representantes del gremio expresaron su preocupación por la potencial pérdida de puestos de trabajo.

Supermercados Toledo se comprometió a reubicar a los empleados en otros locales, pero desde el Sindicato indicaron que irán monitoreando la situación durante los próximos meses para estar alerta ante la posibilidad de despidos.

Además, admitieron que, por el momento, la única reducción de personal que se registró fue por trabajadores jubilados que no fueron reemplazados.

Creación de una mesa de trabajo semanal para monitorear la situación de la empresa

El acuerdo por el pago del 60% del salario adeudado de julio también incluyó una mesa de trabajo semanal a desarrollarse en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires con representantes de ambas partes, gremiales y de la empresa, para continuar en conversaciones y verificar que el pacto efectivamente se cumpla.

Supermercados Toledo en crisis
Desde el Sindicato indicaron que irán monitoreando la situación. Foto: Toledo

Asimismo, por al menos 30 días, personal de la cartera seguirá de cerca la situación.

La presencia de la cadena Toledo en Mar del Plata y otras ciudades bonaerenses

La empresa tiene 24 locales y 14 tiendas de supermercados mini en la ciudad de Mar del Plata. Además, cuenta con sucursales en otros distritos como:

  • Pinamar
  • Balcarce
  • Vidal
  • Santa Clara
  • Miramar
  • Necochea

Supermercados Toledo, en tanto, cuenta con 1.800 trabajadores que trabajan no solo en los locales comerciales, también en la planta de panificados, de chacinados, en la faenadora de cerdos y en una procesadora de aves.

Mar del PlataSupermercado ToledoConsumoCrisis económica
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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