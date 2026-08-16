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La contundente respuesta de un funcionario de Milei tras los festejos británicos en las Islas Malvinas: “Hasta en esto mienten”

La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas reapareció en el escenario público tras una dura respuesta del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a una representante del gobierno británico por la conmemoración del “Falklands Day”.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Islas Malvinas argentinas.
Islas Malvinas argentinas. Foto: REUTERS
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La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a quedar expuesta este sábado a partir de un cruce en redes sociales entre un funcionario del gobierno de Javier Milei y una representante del Reino Unido. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó públicamente a Uma Kumaran, encargada de los Territorios de Ultramar y el Caribe, luego de que publicara un mensaje por el denominado “Falklands Day”, una fecha que desde la perspectiva británica recuerda el supuesto avistamiento del archipiélago por parte del navegante John Davis en 1592.

“Hasta en esto mienten”, escribió Álvarez en su cuenta oficial de Twitter al compartir la publicación de Kumaran. La funcionaria británica había enviado un saludo a los habitantes de las islas y destacó el “orgullo” y el espíritu de la comunidad local asegurando que el Reino Unido continuará respaldando el derecho de los isleños a decidir sobre su futuro.

Frente al mensaje, Álvarez respondió con una recopilación de antecedentes históricos para cuestionar la versión de que John Davis haya sido el primer navegante en avistar el archipiélago y sostuvo que incluso historiadores británicos relativizan esa postura.

En este sentido, enumeró los registros anteriores a 1592 de la siguiente manera:

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  • 1502: posible avistamiento atribuido a Américo Vespucio (hipótesis discutida).
  • Comienzos del siglo XVI: expedición de navegantes portugueses.
  • 1520: viaje de Esteban Gómez, integrante de la expedición de Fernando de Magallanes.
  • 1540: llegada documentada de la expedición española de Alonso de Camargo.
  • 1600: avistamiento atribuido al navegante neerlandés Sebald de Weert.
Islas Malvinas. Foto: Wikimedia Commons

Sobre John Davis, Álvarez remarcó que su aparición en la historia de las islas es posterior a esos registros y cuestionó que el episodio de 1592 pueda ser utilizado como fundamento histórico de la posición británica sobre el archipiélago.

La conmemoración británica incluyó también una manifestación institucional de mayor peso por parte de la Corona: el rey Carlos III envió un mensaje a los habitantes de las islas y al gobernador británico del territorio. En su pronunciamiento, el monarca destacó su vínculo con los Territorios de Ultramar, elogió las tradiciones de la comunidad local dentro de la estructura británica e hizo referencia a obras de infraestructura en marcha, como una nueva central eléctrica y la renovación del puerto.

La respuesta del funcionario del Gobierno se inscribió en la postura histórica de la Argentina sobre la cuestión Malvinas y en la defensa del reclamo de soberanía ante los organismos internacionales, ratificando que el diferendo continúa siendo un punto de tensión central en la política exterior.

Javier Milei afirmó que la alianza con Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei afirmó el pasado lunes 3 de agosto que la alianza con el Gobierno de Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas, afirmando que “es necesario un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico”.

“Estados Unidos cambió su visión estratégica del mundo, mira esto desde una perspectiva política y es necesario un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico. Argentina está cumpliendo con todas esas condiciones y esa es la llave que nos va a permitir recuperar Malvinas”, dijo Milei en una entrevista con Radio Mitre.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

Sobre el reclamo soberano de Argentina, el presidente afirmó que “la causa de Malvinas no es negociable y nosotros desde el regreso de la democracia somos los que más hicimos para el objetivo final, que es que las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y todo el espacio marítimo circundante vuelvan a la Argentina”.

Además, Milei señaló que “por primera vez, la ONU obliga a Inglaterra a sentarse a dialogar”, una declaración que choca con el hecho de que hasta la fecha, y durante décadas, el organismo internacional solo emitió resoluciones no vinculantes a favor de Argentina y nunca hubo negociaciones oficiales con Londres.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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