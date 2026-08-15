España busca nuevos vecinos: pagan hasta 15.000 euros a quienes se muden a este valle y trabajen en remoto

Buscan voluntarios en España Foto: flickr

Mudarse a España, vivir rodeado de montañas, bosques de castaños y pueblos con historia ya no es solo una postal turística. En el Valle de Ambroz, una comarca ubicada en la provincia de Cáceres, Extremadura, se impulsa una propuesta que busca atraer nuevos habitantes mediante incentivos económicos y oportunidades para quienes pueden trabajar a distancia.

El programa se conoce como “Vive en Ambroz” y forma parte de una iniciativa gestionada por la Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz, DIVA. En su sitio oficial, la entidad informa que el proyecto reúne información sobre empleo, servicios públicos, vivienda y banco de tierras, con el objetivo de facilitar la llegada de nuevos pobladores a la comarca.

La propuesta apunta especialmente a profesionales que trabajan en remoto, tanto autónomos como empleados en relación de dependencia, y que estén dispuestos a trasladar su residencia a alguno de los municipios del valle. La ayuda puede llegar hasta los 15.000 euros, según las condiciones difundidas por medios especializados en vivienda y subvenciones.

Cuánto dinero ofrecen y quiénes pueden pedir la ayuda

El atractivo principal del programa es el incentivo económico. De acuerdo con la información publicada sobre la iniciativa, las ayudas pueden alcanzar hasta 15.000 euros por persona para quienes se muden, se empadronen y mantengan su residencia en la zona durante el plazo exigido.

Buscan voluntarios en España Foto: flickr

El esquema contempla diferentes importes según el perfil del solicitante. Se han informado ayudas iniciales de 10.000 euros para menores de 30 años y mujeres mayores de 30, mientras que para hombres mayores de 30 el monto inicial sería de 8.000 euros. Además, quienes permanezcan más tiempo podrían recibir un segundo tramo adicional, que elevaría el beneficio hasta el máximo previsto.

Entre los requisitos principales se encuentran trabajar de forma telemática, trasladarse desde otra comunidad autónoma española o desde el extranjero, empadronarse en alguno de los municipios incluidos y conservar la actividad laboral durante el período de residencia. También se exige permanecer empadronado durante al menos 24 meses.

Los pueblos donde se puede vivir en el Valle de Ambroz

El Valle de Ambroz está formado por pequeños municipios que combinan naturaleza, patrimonio histórico y una vida mucho más tranquila que la de las grandes ciudades. Entre las localidades mencionadas aparecen Hervás, Baños de Montemayor, Aldeanueva del Camino, Casas del Monte, Gargantilla, La Garganta, Abadía y Segura de Toro.

Buscan voluntarios en España Foto: flickr

Hervás es una de las localidades más conocidas de la zona y destaca por su casco histórico, su arquitectura tradicional y su famosa judería. Baños de Montemayor, por su parte, es reconocido por sus aguas termales, mientras que otros pueblos del valle ofrecen entornos rurales ideales para quienes buscan silencio, naturaleza y menor costo de vida.

La zona se encuentra en el norte de Cáceres y está relativamente cerca de ciudades importantes. Según datos difundidos por Fotocasa, el valle está a unos 30 kilómetros de Plasencia, aproximadamente a una hora de Salamanca y cerca de tres horas de Madrid en coche.

Por qué España quiere atraer teletrabajadores a sus pueblos

La iniciativa responde a uno de los grandes desafíos del interior español: la despoblación rural. Durante décadas, muchos pueblos perdieron habitantes por la migración hacia grandes ciudades, donde se concentraban las oportunidades laborales, educativas y de servicios.

Con el crecimiento del teletrabajo, regiones como Extremadura encontraron una oportunidad para competir desde otro lugar. Ya no se trata solo de ofrecer empleo local, sino de atraer a personas que ya tienen trabajo y pueden desempeñarlo desde cualquier punto con conexión.

En ese sentido, Vive en Ambroz busca que el traslado no sea únicamente temporal. La exigencia de residencia mínima apunta a que los nuevos vecinos se integren en la comunidad, consuman en comercios locales, ocupen viviendas disponibles y contribuyan a sostener escuelas, servicios y actividades en pueblos con baja densidad poblacional.

Cómo prepararse para solicitar el programa

Quienes estén interesados deberían revisar siempre las bases oficiales antes de iniciar cualquier trámite, ya que los requisitos, plazos y documentos pueden depender de cada convocatoria. Como orientación general, conviene tener preparada documentación que acredite el trabajo remoto, como contrato laboral, autorización de la empresa para teletrabajar, alta de autónomo o facturación profesional.

También puede ser necesario presentar DNI, NIE o documentación migratoria vigente, certificados de empadronamiento, constancias de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social, y otros documentos administrativos. Fotocasa señala que la solicitud se realizaría de forma telemática a través del Punto de Acceso Electrónico General de Extremadura y que, tras la aprobación, habría un plazo para mudarse y empadronarse en la comarca.