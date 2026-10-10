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Escorpio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 10 de octubre de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Escorpio.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Escorpio está regido por Plutón. Su elemento es el Agua y la piedra que le corresponde energéticamente es Topacio. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 10 de octubre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Escorpio en el amor hoy

No trates de que tu pareja se amolde a tus caprichos. Una pareja son dos personas, ten en cuenta sus gustos y opiniones.

Salud y energía de Escorpio este día 10 de octubre de 2026

El comportamiento de meter la cabeza en la arena ante los problemas lo único que hará es empeorar las cosas. No juzgues a un libro por la cubierta.

Horóscopo laboral de Escorpio para hoy

Tu peor enemigo será la falta de organización. Ignora a quienes te apuran. Hoy, es mejor pecar de obsesivo que de descuidado.

¿Cuáles son las fechas de Escorpio?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Escorpio?

Escorpio pertenece al elemento Agua.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Escorpio?

Escorpio es más compatible con Cáncer, Piscis, Virgo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Escorpio?

El número de la suerte de Escorpio es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Escorpio?

Escorpio es un signo determinado, apasionado y reservado.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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