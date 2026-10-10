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Argentina prepara una renovación militar: tres submarinos, nuevos fusiles y una base estratégica en Ushuaia

El almirante Marcelo Della Nogare confirmó que la Argentina recibió ofertas de Alemania y Francia para comprar tres submarinos y anticipó que Fabricaciones Militares podría volver a producir fusiles.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El futuro de las Fuerzas Armadas.
El futuro de las Fuerzas Armadas. Foto: X/@Zonamilitar1
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El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Della Nogare, expuso ante el Rotary Club de Buenos Aires sobre el nuevo escenario geopolítico y las prioridades de la Defensa argentina. Confirmó que el Gobierno recibió ofertas de Alemania y Francia para comprar tres submarinos, anticipó que Fabricaciones Militares podría volver a producir fusiles y dio detalles sobre la Base Naval Integrada de Ushuaia. Además, se refirió a Malvinas, los salarios militares y el fin del servicio militar obligatorio.

El nuevo escenario geopolítico y los desafíos de la Defensa argentina

Durante una exposición en el Hotel Libertador, titulada “Coordinación estratégica en un mundo cambiante: el Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas Armadas ante los nuevos desafíos del siglo XXI”, Della Nogare describió un escenario internacional marcado por la competencia entre Estados Unidos y China, la incertidumbre global y la aparición de nuevas amenazas.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

“Estamos en un momento de alta competencia entre Estados Unidos y China, de alta incertidumbre y posiblemente entrando en una nueva era”, afirmó.

El almirante también destacó el cambio de prioridades de Washington durante la administración de Donald Trump. “Estados Unidos vuelve a mirar hacia América”, sostuvo, al analizar las implicancias de ese giro para la región.

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En ese contexto, advirtió sobre el crecimiento de amenazas vinculadas con organizaciones armadas no estatales, el narcotráfico, el tráfico de personas, la minería ilegal y el contrabando de combustibles.

“Tenemos amenazas que antes no teníamos o que no veíamos con la misma intensidad”, señaló.

Submarinos: Alemania y Francia compiten por el contrato

Una de las principales novedades que dejó la exposición fue la confirmación de que la Argentina ya recibió las propuestas para la compra de tres submarinos destinados a la Armada.

Las ofertas corresponden a Alemania y Francia, cuyos representantes presentaron alternativas tecnológicas y esquemas de financiamiento que contemplan cubrir el 100% del costo de las unidades mediante pagos en cuotas.

Según explicó Della Nogare, la Armada ya realizó la evaluación técnica y cuenta con una posición sobre las opciones disponibles. Sin embargo, la decisión final también dependerá de factores políticos, estratégicos y económicos.

El jefe militar destacó que ambas alternativas ofrecen plataformas de alto nivel tecnológico. No obstante, advirtió que la incorporación de los submarinos demandará tiempo: desde la firma del contrato hasta la llegada de la primera unidad podrían transcurrir entre cinco y seis años.

Fabricaciones Militares podría producir los nuevos fusiles

Della Nogare también anticipó avances en la renovación del armamento individual de las Fuerzas Armadas. Tras analizar distintas propuestas durante dos años, la empresa israelí IWI fue seleccionada para avanzar con el suministro de nuevos fusiles.

El objetivo es reemplazar progresivamente los históricos FAL, que llevan alrededor de seis décadas en servicio, y recuperar capacidades industriales locales.

“Queríamos fabricar parte de esos fusiles”, afirmó el almirante, quien adelantó que se negocia con la compañía israelí para definir qué proporción de la producción podrá realizarse en el país.

En ese esquema, Fabricaciones Militares podría volver a fabricar armamento y municiones. La iniciativa busca combinar la incorporación de tecnología moderna con el desarrollo de la industria nacional de defensa.

Base Naval Integrada de Ushuaia: cuándo comenzaría la obra

Otro de los proyectos estratégicos abordados fue la Base Naval Integrada de Ushuaia, destinada a fortalecer la presencia argentina en el extremo sur y mejorar las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida.

Della Nogare señaló que el Gobierno ya asignó partidas para iniciar la primera etapa, que contempla tres edificios, instalaciones de servicios marítimos y un primer tramo del muelle.

La construcción podría comenzar, como máximo, durante la primavera de 2027 y demandaría entre tres y cinco años para su desarrollo completo.

El proyecto se complementa con trabajos en la Base Antártica Naval Conjunta, donde se prevé instalar nuevos módulos y adaptar la pista para permitir operaciones de aviones Hércules.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

Malvinas y los salarios militares: las otras definiciones

Durante la ronda de preguntas, Della Nogare destacó la importancia estratégica de las Islas Malvinas por su proximidad con la Antártida y su ubicación respecto de las comunicaciones bioceánicas.

“Siempre dije que creo que Malvinas se va a terminar recuperando el día que económicamente no sea factible para el Reino Unido mantenerlas”, expresó al referirse a la cuestión de la soberanía.

El jefe militar también reconoció las dificultades salariales dentro de las Fuerzas Armadas. Estimó que un soldado voluntario cobra alrededor de $700.000 y advirtió sobre la situación de los cuadros profesionales, cuyos ingresos se encuentran por debajo de los de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, la exposición dejó un panorama de las prioridades de la Defensa argentina: recuperar capacidades militares, modernizar equipamiento, fortalecer la producción nacional y adaptar las Fuerzas Armadas a un escenario internacional cada vez más complejo.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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