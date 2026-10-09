“Está temblando”: hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo

Los conductores del programa A la Candela fueron sorprendidos por el terremoto en plena transmisión. Foto: Captura/Deportes RPC

Una transmisión deportiva se convirtió en una escena de tensión cuando el fuerte terremoto registrado este viernes 9 de octubre sorprendió en vivo a los integrantes del programa A la Candela, de Deportes RPC, mientras hablaban de fútbol desde Santiago de Veraguas, en Panamá.

Los conductores entrevistaban al empresario y dirigente de Veraguas United, David Virzi, y al director técnico Felipe Borowsky cuando comenzaron a percibir los primeros movimientos dentro del estudio. “Está temblando”, advirtió uno de los participantes mientras los demás intentaban entender qué sucedía.

Los conductores del programa A la Candela fueron sorprendidos por el terremoto en plena transmisión. Foto: Captura/Deportes RPC

El video que muestra cómo el terremoto interrumpió la transmisión en vivo

En un primer momento, algunos integrantes permanecieron sentados e incluso reaccionaron con cierta tranquilidad. Sin embargo, el movimiento comenzó a intensificarse y la preocupación se apoderó rápidamente del lugar.

“¡Cuidado, compañeros!”, se escuchó antes de que los cinco participantes se levantaran de sus asientos y abandonaran el estudio para buscar un lugar seguro. Mientras escapaban, distintos objetos comenzaron a caer y las lámparas, plantas y estructuras del set se balancearon con fuerza.

El terremoto en Panamá interrumpió un programa deportivo en vivo. Video: Deportes RPC

La cámara permaneció encendida durante varios segundos y mostró las sillas vacías, así como el movimiento provocado por el terremoto. Las imágenes circularon rápidamente en las redes sociales y se convirtieron en uno de los registros más impactantes de la jornada.

Qué informó Deportes RPC sobre sus compañeros

Después de suspender la transmisión, Deportes RPC compartió el video y confirmó que tanto los integrantes del equipo como los invitados se encontraban bien.

El episodio ocurrió durante el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió distintas regiones de Panamá y originó evacuaciones preventivas en varios puntos del país.

Terremoto de magnitud 7,7 en Panamá: epicentro, daños y alerta de tsunami

El terremoto se registró este viernes 9 de octubre a las 12:56, hora local, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, y el movimiento se sintió con fuerza en distintas regiones de Panamá.

El sismo provocó evacuaciones preventivas, daños en calles y edificios, y momentos de tensión entre los habitantes. Debido a su magnitud, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió avisos por una posible amenaza para nueve países ubicados sobre la costa latinoamericana del Pacífico.