“Está temblando”: hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo

Una transmisión deportiva se convirtió en una escena de tensión cuando el fuerte terremoto registrado este viernes 9 de octubre sorprendió en vivo a los integrantes del programa A la Candela, de Deportes RPC, mientras hablaban de fútbol desde Santiago de Veraguas, en Panamá.
Los conductores entrevistaban al empresario y dirigente de Veraguas United, David Virzi, y al director técnico Felipe Borowsky cuando comenzaron a percibir los primeros movimientos dentro del estudio. “Está temblando”, advirtió uno de los participantes mientras los demás intentaban entender qué sucedía.
El video que muestra cómo el terremoto interrumpió la transmisión en vivo
En un primer momento, algunos integrantes permanecieron sentados e incluso reaccionaron con cierta tranquilidad. Sin embargo, el movimiento comenzó a intensificarse y la preocupación se apoderó rápidamente del lugar.
“¡Cuidado, compañeros!”, se escuchó antes de que los cinco participantes se levantaran de sus asientos y abandonaran el estudio para buscar un lugar seguro. Mientras escapaban, distintos objetos comenzaron a caer y las lámparas, plantas y estructuras del set se balancearon con fuerza.
La cámara permaneció encendida durante varios segundos y mostró las sillas vacías, así como el movimiento provocado por el terremoto. Las imágenes circularon rápidamente en las redes sociales y se convirtieron en uno de los registros más impactantes de la jornada.
Qué informó Deportes RPC sobre sus compañeros
Después de suspender la transmisión, Deportes RPC compartió el video y confirmó que tanto los integrantes del equipo como los invitados se encontraban bien.
El episodio ocurrió durante el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió distintas regiones de Panamá y originó evacuaciones preventivas en varios puntos del país.
Terremoto de magnitud 7,7 en Panamá: epicentro, daños y alerta de tsunami
El terremoto se registró este viernes 9 de octubre a las 12:56, hora local, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, y el movimiento se sintió con fuerza en distintas regiones de Panamá.
El sismo provocó evacuaciones preventivas, daños en calles y edificios, y momentos de tensión entre los habitantes. Debido a su magnitud, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió avisos por una posible amenaza para nueve países ubicados sobre la costa latinoamericana del Pacífico.