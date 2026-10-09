comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

“Está temblando”: hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo

Los conductores del programa A la Candela fueron sorprendidos por el fuerte movimiento en plena transmisión. Mirá el video.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los conductores del programa A la Candela huyen del terremoto en Panamá.
Los conductores del programa A la Candela fueron sorprendidos por el terremoto en plena transmisión. Foto: Captura/Deportes RPC
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una transmisión deportiva se convirtió en una escena de tensión cuando el fuerte terremoto registrado este viernes 9 de octubre sorprendió en vivo a los integrantes del programa A la Candela, de Deportes RPC, mientras hablaban de fútbol desde Santiago de Veraguas, en Panamá.

Los conductores entrevistaban al empresario y dirigente de Veraguas United, David Virzi, y al director técnico Felipe Borowsky cuando comenzaron a percibir los primeros movimientos dentro del estudio. “Está temblando”, advirtió uno de los participantes mientras los demás intentaban entender qué sucedía.

Los conductores del programa A la Candela huyen del terremoto en Panamá.
Los conductores del programa A la Candela fueron sorprendidos por el terremoto en plena transmisión. Foto: Captura/Deportes RPC

El video que muestra cómo el terremoto interrumpió la transmisión en vivo

En un primer momento, algunos integrantes permanecieron sentados e incluso reaccionaron con cierta tranquilidad. Sin embargo, el movimiento comenzó a intensificarse y la preocupación se apoderó rápidamente del lugar.

“¡Cuidado, compañeros!”, se escuchó antes de que los cinco participantes se levantaran de sus asientos y abandonaran el estudio para buscar un lugar seguro. Mientras escapaban, distintos objetos comenzaron a caer y las lámparas, plantas y estructuras del set se balancearon con fuerza.

Contenido Recomendado

Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy:dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

Socorristas caminan frente a una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá.

Los impactantes videos del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre

Imágenes de los destrozos en Panamá por el terremoto.
El terremoto en Panamá interrumpió un programa deportivo en vivo
El terremoto en Panamá interrumpió un programa deportivo en vivo. Video: Deportes RPC

La cámara permaneció encendida durante varios segundos y mostró las sillas vacías, así como el movimiento provocado por el terremoto. Las imágenes circularon rápidamente en las redes sociales y se convirtieron en uno de los registros más impactantes de la jornada.

Qué informó Deportes RPC sobre sus compañeros

Después de suspender la transmisión, Deportes RPC compartió el video y confirmó que tanto los integrantes del equipo como los invitados se encontraban bien.

El episodio ocurrió durante el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió distintas regiones de Panamá y originó evacuaciones preventivas en varios puntos del país.

Terremoto de magnitud 7,7 en Panamá: epicentro, daños y alerta de tsunami

El terremoto se registró este viernes 9 de octubre a las 12:56, hora local, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, y el movimiento se sintió con fuerza en distintas regiones de Panamá.

El sismo provocó evacuaciones preventivas, daños en calles y edificios, y momentos de tensión entre los habitantes. Debido a su magnitud, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió avisos por una posible amenaza para nueve países ubicados sobre la costa latinoamericana del Pacífico.

TerremotoPanamá
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Rumbo a las Malvinas:qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

    Rumbo a las Malvinas: qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

  2. Impresionantes imágenes del tornado que azotó Sicilia, Italia:autos volcados, heridos y una escuela dañada

    Impresionantes imágenes del tornado que azotó Sicilia, Italia: autos volcados, heridos y una escuela dañada

  3. Tensión al límite entre Argentina y Chile:un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto

    Tensión al límite entre Argentina y Chile: un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto

  4. Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy:dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

    Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy: dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

  5. Elecciones en Brasil:Flávio Bolsonaro se impuso frente a Lula y comienza una nueva campaña de cara al balotaje

    Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro se impuso frente a Lula y comienza una nueva campaña de cara al balotaje
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

Javier Milei apuntó contra el socialismo y habló de la “estafa de las banderas nobles”:“No defienden derechos, defienden cajas”

Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos:la frase de la senadora en medio los rumores por sus diferencias con el Gobierno

La Corte suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras:dictó una medida cautelar interina

Economía

Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Mujer mayor usando un andador eligiendo productos en un pasillo de supermercado.

Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre y dónde figura

Internacionales

Rumbo a las Malvinas:qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

El buque comercial Danstar

“Está temblando”:hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo

Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy:dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

Los impactantes videos del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre