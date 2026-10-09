Javier Milei apuntó contra el socialismo y habló de la “estafa de las banderas nobles”: “No defienden derechos, defienden cajas”

Javier Milei apuntó contra el socialismo y habló de la “estafa de las banderas nobles”. Foto: via REUTERS

El presidente Javier Milei publicó este viernes un extenso mensaje en sus redes sociales bajo el título “La estafa de las banderas nobles”, donde volvió a cuestionar al socialismo y a los sectores que, según afirmó, utilizan causas sensibles para justificar estructuras financiadas con recursos públicos.

En su publicación, el mandatario sostuvo que existe un mecanismo que se repite en distintos países de América Latina y que consiste en apropiarse de reclamos considerados legítimos para impulsar mayores niveles de gasto estatal.

“Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública. Después, en nombre de esa causa, exige cada vez más gasto público, crea estructuras burocráticas gigantescas y administra cajas multimillonarias sin controles ni transparencia”, expresó.

Javier Milei apuntó contra el socialismo y habló de la “estafa de las banderas nobles”. Foto: REUTERS

Milei aseguró que cuando se intenta auditar o revisar el destino de los fondos públicos, quienes administran esas estructuras responden con cuestionamientos ideológicos en lugar de brindar explicaciones sobre los recursos.

“¿Qué pasa cuando alguien llega y se anima a preguntar dónde está la plata? ¿Cuando alguien pretende auditar esas cajas? Aparece el chantaje moral”, escribió.

Según el Presidente, quienes son señalados por pedir rendición de cuentas son acusados de estar en contra de los sectores que supuestamente se busca proteger.

“No muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación”, afirmó.

Críticas a las organizaciones y pedido de auditorías

En otro tramo de su mensaje, el jefe de Estado sostuvo que detrás de muchas estructuras financiadas con fondos públicos suelen aparecer “intermediarios, estructuras militantes, privilegios y curros”.

A su vez, consideró que las principales perjudicadas son las personas que realmente necesitan asistencia, mientras que los contribuyentes terminan financiando mecanismos que, según su visión, benefician a grupos de poder.

“Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta”, señaló.

“Que se abran todas las cuentas”

Hacia el final de la publicación, Milei reclamó mayores niveles de transparencia en el manejo de los recursos públicos y exigió la apertura de todas las cuentas vinculadas al financiamiento estatal.

“Que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta del último peso. Los argentinos merecen saber en qué se gasta su dinero”, manifestó.

El mensaje concluyó con una de las consignas habituales del mandatario: “Viva la libertad, carajo”.