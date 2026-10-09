Regalos del Día de la Madre: precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Regalos por el Día de la Madre. Foto: Freepik.

El Día de la Madre está cada vez más cerca y se comienzan a buscar alternativas para regalarle a mamá.

Los que pueden darse el lujo de un gasto por encima de la media, pueden pensar en un celular como una opción ideal para una fecha especial.

Sin embargo, pese a tener un gasto tan alto, se buscan cuotas sin interés y descuentos para hacer más amena la erogación.

Dónde comprar celulares Foto: Foto generada con IA

Entre las alternativas aparecen modelos Samsung, Motorola, Xiaomi, TCL, Nubia y Honor, con precios que parten desde poco más de $200.000. Sin embargo, en algunos casos, el precio final es mayor cuando se eligen cuotas.

Qué celulares tienen descuentos por el Día de la Madre

En la tienda oficial de Samsung en Mercado Libre, el Galaxy A16 de 128 GB aparece a $287.999, con un descuento del 38%.

En tanto, Motorola ofrece el Moto G17 de 128 GB a $329.999, con una rebaja del 17%.

Celular TCL Foto: Xataka.

También se encuentran el TCL 60R 5G de 128 GB, a $309.999, y el Nubia Neo 3 GT, con 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, a $659.999, con un descuento del 9%.

Productos en cuotas sin interés

El Galaxy S26 FE de 256 GB de Samsung es una buena alternativa para pagar en cuotas. En un pago tiene un valor de $1.699.999, con un descuento del 15%, mientras que para acceder a 18 cuotas sin interés el precio informado asciende a $1.999.999.

Motorola anunció hasta 12 cuotas sin interés para equipos como el Razr 70 Ultra, a $2.699.999; el Razr 70, a $1.599.999; el Edge 70 Fusion, a $849.999, y el Moto G67, a $569.999.

Motorola. Foto: NA

En tanto, Xiaomi ofrece el Redmi 14C de 128 GB a $369.999, con hasta nueve cuotas sin interés. La versión de 256 GB cuesta $399.999, mientras que el Redmi A3 aparece a $319.999 y el Redmi Note 14, a $529.999.