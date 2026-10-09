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Regalos del Día de la Madre: precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Se acerca una fecha especial y se empiezan a buscar ofertas y promociones para celebrar con mamá. Todos los detalles, en la nota.

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Regalos por el Día de la Madre.
Regalos por el Día de la Madre. Foto: Freepik.
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El Día de la Madre está cada vez más cerca y se comienzan a buscar alternativas para regalarle a mamá.

Los que pueden darse el lujo de un gasto por encima de la media, pueden pensar en un celular como una opción ideal para una fecha especial.

Sin embargo, pese a tener un gasto tan alto, se buscan cuotas sin interés y descuentos para hacer más amena la erogación.

Dónde comprar celulares Foto: Foto generada con IA

Entre las alternativas aparecen modelos Samsung, Motorola, Xiaomi, TCL, Nubia y Honor, con precios que parten desde poco más de $200.000. Sin embargo, en algunos casos, el precio final es mayor cuando se eligen cuotas.

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Qué celulares tienen descuentos por el Día de la Madre

En la tienda oficial de Samsung en Mercado Libre, el Galaxy A16 de 128 GB aparece a $287.999, con un descuento del 38%.

En tanto, Motorola ofrece el Moto G17 de 128 GB a $329.999, con una rebaja del 17%.

Celular TCL Foto: Xataka.

También se encuentran el TCL 60R 5G de 128 GB, a $309.999, y el Nubia Neo 3 GT, con 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, a $659.999, con un descuento del 9%.

Productos en cuotas sin interés

El Galaxy S26 FE de 256 GB de Samsung es una buena alternativa para pagar en cuotas. En un pago tiene un valor de $1.699.999, con un descuento del 15%, mientras que para acceder a 18 cuotas sin interés el precio informado asciende a $1.999.999.

Motorola anunció hasta 12 cuotas sin interés para equipos como el Razr 70 Ultra, a $2.699.999; el Razr 70, a $1.599.999; el Edge 70 Fusion, a $849.999, y el Moto G67, a $569.999.

Motorola. Foto: NA
Motorola. Foto: NA

En tanto, Xiaomi ofrece el Redmi 14C de 128 GB a $369.999, con hasta nueve cuotas sin interés. La versión de 256 GB cuesta $399.999, mientras que el Redmi A3 aparece a $319.999 y el Redmi Note 14, a $529.999.

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