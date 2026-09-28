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¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Escorpio para el 28 de septiembre de 2026

Las influencias astrales para Escorpio durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Escorpio, signo de Agua regido por Plutón, recibe hoy 28 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Día ideal para tratar asuntos legales. Intenta concentrarte en tu trabajo porque los problemas seguirán hasta que tú los soluciones. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Escorpio en el amor hoy

La fidelidad es un elemento sine qua non para una relación seria y formal. Corrobora tus sentimientos antes de afirmar amor.

Salud y energía de Escorpio este día 28 de septiembre de 2026

No permitas que la dejadez haga blanco en ti. Necesariamente el ambiente que nos rodea es reflejo de nuestro interior.

Horóscopo laboral de Escorpio para hoy

Aún deberás esperar un tiempo más antes de que se presente esa oportunidad laboral que estás anhelando. Ten paciencia.

¿Cuáles son las fechas de Escorpio?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Escorpio?

Escorpio pertenece al elemento Agua.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Escorpio?

Escorpio es más compatible con Cáncer, Piscis, Virgo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Escorpio?

El número de la suerte de Escorpio es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Escorpio?

Escorpio es un signo determinado, apasionado y reservado.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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