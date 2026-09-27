ANSES cierra septiembre con pagos clave: quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) completa el calendario de pagos de septiembre de 2026 con las últimas acreditaciones destinadas a jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes asignaciones. Si bien la mayoría de las prestaciones ya fueron depositadas, el lunes 28 de septiembre se realizará uno de los pagos centrales del cierre mensual.

En tanto, durante el martes 29 y miércoles 30 de septiembre continuarán abiertos algunos períodos de cobro que no se ordenan por la terminación del Documento Nacional de Identidad. Por ese motivo, es importante distinguir entre la fecha de acreditación asignada a cada grupo y el período durante el cual el dinero permanece disponible.

Quiénes cobran ANSES el lunes 28 de septiembre

El lunes 28 de septiembre cobrarán los jubilados y pensionados cuyos haberes superen el monto mínimo y tengan documentos terminados en 8 y 9. Con esta acreditación, ANSES finalizará el cronograma mensual correspondiente a los beneficiarios previsionales de mayores ingresos.

El calendario para este grupo comenzó el martes 22 de septiembre con los DNI terminados en 0 y 1. Luego avanzó progresivamente con las terminaciones 2 y 3, 4 y 5, y 6 y 7. Finalmente, los documentos finalizados en 8 y 9 quedaron programados para el lunes 28, último día de pago para jubilaciones y pensiones durante el noveno mes del año.

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Ese mismo lunes también cobran los titulares de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 8 y 9. El cronograma de este beneficio se desarrolló entre el 22 y el 28 de septiembre, de acuerdo con el último número del documento de cada beneficiario.

Por lo tanto, los principales grupos incluidos en la jornada del 28 de septiembre son:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, con DNI terminados en 8 y 9.

Titulares de la Prestación por Desempleo, con DNI finalizados en 8 y 9.

Beneficiarios de asignaciones con períodos de pago abiertos para todas las terminaciones de DNI.

¿Hay pagos de ANSES el martes 29 y miércoles 30 de septiembre?

De acuerdo con el calendario difundido para septiembre, no hay una nueva acreditación de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE o Prestación por Desempleo organizada específicamente por terminación de DNI para el martes 29 o el miércoles 30. Los cronogramas ordinarios de estos beneficios finalizan antes o durante el lunes 28.

Sin embargo, esto no significa que durante el 29 y el 30 no exista ninguna posibilidad de cobro. En esas jornadas continúan vigentes los períodos correspondientes a las Asignaciones de Pago Único (APU), destinadas a personas que gestionaron beneficios por Matrimonio, Nacimiento o Adopción.

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Estas asignaciones cuentan con ventanas de pago más amplias y alcanzan a todas las terminaciones de DNI. Por esa razón, quienes tengan una liquidación aprobada pueden encontrar el depósito disponible durante los últimos días de septiembre, aunque la fecha exacta dependerá de la situación particular de cada trámite.

También permanecen dentro de sus períodos generales de cobro las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, según la liquidación asignada a cada titular. En estos casos, la disponibilidad no necesariamente coincide con una única jornada determinada por el número final del documento.

Qué asignaciones pueden seguir disponibles hasta fin de septiembre

Durante el martes 29 y miércoles 30 pueden continuar disponibles pagos pertenecientes a los siguientes grupos:

Asignación por Matrimonio.

Asignación por Nacimiento.

Asignación por Adopción.

Asignaciones Familiares vinculadas con Pensiones No Contributivas.

Las tres primeras integran las denominadas Asignaciones de Pago Único, ya que se depositan una sola vez después de que ANSES analiza y aprueba la documentación presentada. Los períodos de septiembre contemplan a todas las terminaciones de documento, por lo que no se aplica el calendario escalonado habitual de otras prestaciones.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en mi ANSES

Para evitar confusiones, cada beneficiario puede revisar su información personal desde mi ANSES. Es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dirigirse al apartado “Cobros” y seleccionar la opción “Consultar fecha y lugar de cobro”.

La consulta también permite comprobar si la prestación fue liquidada, en qué cuenta se acreditará y cuál es la fecha asignada. ANSES recomienda revisar los canales oficiales, ya que una misma persona puede recibir más de un beneficio y, en consecuencia, tener diferentes fechas de pago.

Así, el lunes 28 de septiembre será la última fecha fuerte del calendario, con pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 8 y 9. Mientras tanto, el 29 y 30 seguirán vigentes determinadas ventanas de cobro para asignaciones especiales y liquidaciones de pago único.