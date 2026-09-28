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El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

El banco estadounidense señaló que esperaba un resultado negativo para julio, pero admitió que la contracción terminó siendo considerablemente mayor de lo previsto.

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JPMorgan Chase & Co. recortó su proyección de crecimiento para la Argentina.
JPMorgan Chase & Co. recortó su proyección de crecimiento para la Argentina. Foto: REUTERS
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El banco estadounidense JP Morgan advirtió que la economía argentina tuvo en julio su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020 y, tras conocerse los últimos datos de actividad, recortó su proyección de crecimiento para el país durante 2026.

La entidad señaló en su cuenta de X que esperaba un resultado negativo para julio debido a la debilidad que ya había mostrado la economía durante el segundo trimestre, pero admitió que la contracción terminó siendo considerablemente mayor de lo previsto.

“Esperábamos un dato débil de actividad en julio, en línea con el contexto de debilidad que caracterizó al segundo trimestre. Sin embargo, la contracción informada superó ampliamente nuestra previsión de aproximadamente -1% mensual”, señaló JP Morgan en su análisis.

JP Morgan. Foto: NA
JPMorgan Chase & Co. recortó su proyección de crecimiento para la Argentina.

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en julio una caída desestacionalizada del 2,9% respecto de junio.

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En la comparación contra julio de 2025, la actividad económica retrocedió 1,4%, mientras que el componente tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 0,2%. La magnitud de la contracción llevó a J.P. Morgan a poner el dato en perspectiva histórica.

“La economía argentina registró su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020”, destacó la entidad financiera y agregó que, dejando de lado episodios económicos excepcionales de las últimas dos décadas, es necesario remontarse varios años para encontrar retrocesos mensuales de semejante magnitud.

“Si se excluye el confinamiento de 2020, el shock financiero global de fines de 2008 y el período de estrés financiero de 2018-2019, ningún mes desde 2004 había registrado una caída mayor”, sostuvo JP Morgan.

El resultado de julio profundizó las señales de desaceleración que ya habían aparecido durante el segundo trimestre. Según los datos oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) había registrado entre abril y junio una caída desestacionalizada del 0,6% respecto del primer trimestre, aunque en términos interanuales todavía mostraba un crecimiento del 2%.

Además, el nivel de actividad desestacionalizado de julio quedó 4,5% por debajo del máximo alcanzado en marzo de este año, según el análisis de JP Morgan. El crecimiento acumulado entre enero y julio, en tanto, se redujo al 1,7%, frente al 2,2% que acumulaba hasta junio.

Ante este escenario, el banco estadounidense revisó a la baja sus perspectivas para la economía argentina y redujo de 2,7% a 1,5% su estimación de crecimiento para todo 2026.

JP Morgan proyecta, además, una contracción anualizada del 4% durante el tercer trimestre, luego del retroceso registrado en el segundo trimestre. La evolución de agosto y septiembre será determinante para establecer si la economía completa dos trimestres consecutivos de contracción en términos desestacionalizados.

Los datos sectoriales de julio mostraron también un comportamiento dispar: de los 15 sectores relevados por el INDEC, ocho registraron caídas interanuales.

Actividad económica, industria, NA
El EMAE registró en julio una caída desestacionalizada del 2,9% respecto de junio.

Entre los retrocesos más importantes estuvieron comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja del 5,1%, y la industria manufacturera, con una contracción del 4,6% interanual. En sentido contrario, pesca registró un fuerte crecimiento interanual y la explotación de minas y canteras avanzó 8,4%.

El nuevo diagnóstico de J.P. Morgan se conoce después de que los datos oficiales confirmaran que la actividad económica perdió impulso durante el segundo trimestre y profundizó su contracción mensual en julio, aumentando la atención sobre la evolución de la economía durante la segunda mitad del año.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por NA, con edición de Canal 26.

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