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Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania mientras Zelenski pide firmeza y presión sobre Putin para lograr la paz

En las últimas horas, al menos cinco personas murieron por la escalada de la ofensiva. Las víctimas fueron confirmadas en Kiev, Zaporizhzhia y Odesa. Los bombardeos ocurrieron un día después de que el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, declarara en la ONU que Moscú continuará su campaña militar “sin importar las circunstancias”.

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Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania.
Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: REUTERS
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Un día después de que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, declarara ante la ONU que Moscú tiene intención de continuar su campaña militar “sin importar las circunstancias”, Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania dejando como saldo al menos cinco personas muertas.

Por su parte, las autoridades ucranianas reportaron daños en viviendas, instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles, mientras la Fuerza Aérea indicó que la ofensiva seguía en curso.

En tanto, el presidente Volodímir Zelenski pidió este domingo firmeza y coherencia a aquellos países que pueden ejercer influencia sobre Rusia con el fin de alcanzar la paz.

“Trabajamos constantemente con Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y otros socios para reforzar nuestra defensa y promover una diplomacia efectiva. Pero, lamentablemente, lo que falta es una postura firme y coherente por parte de China e India, Brasil y Sudáfrica, los países del G20 y el Sur Global”, escribió el mandatario ucraniano en un mensaje en X. Según el presidente, “de hecho, cada uno de estos países tiene influencia sobre Rusia y puede contribuir a que la paz se haga realidad”.

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Volodimir Zelenski y Donald Trump. Foto: REUTERS

Asimismo, subrayó que garantizar una seguridad digna en Ucrania significa reforzar la seguridad y la estabilidad a escala global.

Rusia no detiene su ofensiva

Zelenski recordó que sólo en esta última semana, los rusos lanzaron más de 2.200 drones de ataque, unas 1.650 bombas aéreas y 38 misiles de diversos tipos, muchos de ellos balísticos, contra Ucrania.

Lamentó que también anoche hubiera víctimas mortales como consecuencia de los ataques rusos y agregó que durante la noche edificios residenciales, infraestructuras energéticas y otras infraestructuras civiles de las regiones de Odesa, Járkov, Sumi, Mikoláyiv, Jersón, Poltava, Zhitómir y Kiev fueron objeto de los ataques rusos.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó desde las 18.00 horas (16.00 GMT) del sábado 170 aparatos aéreos no tripulados de ataque Shahed, 76 de ellos de motor a reacción, Gerbera y drones réplica Parodia desde las direcciones rusas de Oriol, Kursk, Primorsko-Ajtarsk y Shatálovo, desde territorio ocupado de Donetsk y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Según datos preliminares de las 07.30 (05.30 GMT) del domingo, la defensa antiaérea ucraniana logró derribar o neutralizar 147 drones.

Guerra Rusia-UcraniaDronesVolodimir ZelenskiVladimir Putin
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