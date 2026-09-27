Merlo, entre los distritos con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense. Foto: Municipalidad de Merlo

Merlo se ubicó entre los municipios con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense, según los últimos datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. El distrito registró durante 2025 un total de 1.946 hechos cada 100.000 habitantes, la segunda cifra más baja entre los 24 partidos analizados.

El resultado dejó a Merlo por debajo del promedio regional, establecido en 2.378 delitos cada 100.000 habitantes. La menor tasa correspondió a Vicente López, con 1.765 hechos, mientras que Hurlingham quedó inmediatamente detrás de Merlo, con 1.951. En total, doce municipios registraron cifras inferiores a la media del Conurbano y otros doce la superaron.

El indicador permite comparar la cantidad de delitos registrados en cada distrito en relación con su población. El relevamiento no se limita a robos y hurtos, sino que contempla delitos contra las personas, como homicidios y lesiones dolosas; hechos contra la integridad sexual y la libertad; amenazas, estafas, daños y causas vinculadas con estupefacientes.

Merlo, entre los distritos con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense. Foto: Municipalidad de Merlo

Merlo registró 1.946 delitos cada 100.000 habitantes

La ubicación de Merlo dentro del relevamiento fue valorada por las autoridades municipales, que consideraron el resultado como un reconocimiento al trabajo desarrollado en materia de prevención. Al mismo tiempo, advirtieron que la estadística no implica que el problema esté resuelto y remarcaron la necesidad de continuar con las políticas de seguridad.

Desde el municipio señalaron que detrás de cada número hay vecinos, familias y barrios que buscan vivir con tranquilidad. Por esa razón, plantearon que el segundo lugar entre los distritos con menor tasa delictiva debe funcionar como un estímulo para profundizar las acciones, antes que como una meta definitiva.

Las tasas publicadas reflejan los hechos incorporados a los registros oficiales. Por lo tanto, constituyen una herramienta para observar y comparar la evolución del delito, aunque deben analizarse junto con otros factores, como los niveles de denuncia, el tipo de hechos y la capacidad de respuesta de las instituciones.

Más de 9.000 cámaras y un sistema de monitoreo

Uno de los pilares de la estrategia local es el uso de tecnología aplicada a la prevención y la investigación. Merlo cuenta con más de 9.000 cámaras de vigilancia distribuidas en distintos puntos de sus 174 kilómetros cuadrados, donde viven cerca de 700.000 personas. Las imágenes son observadas desde el Centro de Monitoreo municipal y pueden utilizarse para reconstruir hechos e identificar a quienes cometen delitos.

El sistema se complementa con una flota de 150 móviles del Programa de Protección Ciudadana, además de recursos municipales destinados al mantenimiento de los vehículos y la provisión de combustible. Aunque la conducción de la Policía corresponde a la Provincia de Buenos Aires, la comuna sostiene que la seguridad de los vecinos requiere una participación activa del gobierno local.}

Merlo, entre los distritos con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense. Foto: Municipalidad de Merlo

La estrategia también contempla una articulación cotidiana entre el Programa de Protección Ciudadana, la Policía bonaerense, la Justicia y diferentes áreas municipales. De acuerdo con las autoridades locales, ese trabajo conjunto busca acelerar la respuesta frente a las emergencias y aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos.

Una política de seguridad con prevención e inclusión

El enfoque municipal no se limita al patrullaje y la videovigilancia. Desde la comuna consideran que la prevención del delito también requiere inversiones sostenidas en educación, deporte, cultura, desarrollo social y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.

En esa línea, el municipio desarrolla actividades dentro de las unidades penitenciarias del distrito, con acompañamiento para las personas privadas de su libertad y sus familias. Las iniciativas incluyen oportunidades laborales y propuestas de educación primaria, secundaria y universitaria, con el objetivo de facilitar la reinserción y reducir la reincidencia.

La administración local entiende la seguridad como una política integral que combina la persecución del delito con medidas orientadas a evitar que los hechos ocurran. Esto implica reforzar la presencia territorial, mejorar las herramientas tecnológicas y atender las condiciones sociales que pueden favorecer situaciones de violencia y exclusión.

“Mientras haya una víctima, tenemos trabajo por hacer”

Pese al resultado del relevamiento, desde Merlo remarcaron que la segunda tasa más baja del Conurbano no debe llevar a minimizar los episodios de inseguridad. El desafío, indicaron, es sostener y mejorar las políticas existentes para brindar una respuesta cada vez más rápida a los vecinos.

“Mientras haya un vecino que sea víctima de un delito, tenemos trabajo por hacer”, fue el mensaje difundido junto con los datos. Las autoridades agradecieron además a los trabajadores municipales, policías, integrantes de la Justicia y miembros de la comunidad que participan diariamente en las distintas tareas de prevención.

De esta manera, Merlo quedó ubicado entre los distritos con menor incidencia delictiva registrada durante 2025. El dato representa una señal favorable para el municipio, pero también abre una nueva etapa de trabajo para conservar e intentar mejorar esos indicadores.