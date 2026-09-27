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Cuenta DNI: uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 27 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

La billetera virtual del Banco Provincia ofrece beneficios durante todo el fin de semana y promociones que se mantienen activas todos los días. Qué se puede aprovechar este domingo.

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Gastronomía: 25% de descuento con Cuenta DNI durante el fin de semana.
Gastronomía: 25% de descuento con Cuenta DNI durante el fin de semana. Foto: Cuenta DNI
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Este domingo 27 de septiembre, quienes usan Cuenta DNI pueden aprovechar distintos descuentos y reintegros para ahorrar en sus compras. Los beneficios varían según el rubro y tienen topes específicos, por lo que conviene conocer las condiciones de cada promoción antes de pagar.

Entre las opciones disponibles durante la jornada se destacan el 25% de descuento en gastronomía, otro 25% en locales Full de YPF y un reintegro del 40% en la compra o recarga de garrafas, con un tope mensual de hasta $18.000 por persona.

Gastronomía: 25% de descuento durante el fin de semana

Una de las promociones que se puede utilizar este domingo es la de gastronomía, que ofrece un 25% de ahorro en comercios adheridos.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El límite es unificado, por lo que se consideran las compras realizadas durante la semana en los distintos establecimientos adheridos a la promoción.

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Para utilizarlo, el pago debe realizarse mediante las modalidades habilitadas por Cuenta DNI, como Pagar QR con dinero en cuenta, Link de Pago, Clave DNI o Cuenta DNI Comercios. No se incluyen pagos realizados mediante el QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Hay 25% de ahorro en los locales Full de YPF. Foto: Banco Provincia.

También hay 25% de ahorro en los locales Full de YPF

Otra alternativa para este domingo 27 de septiembre son los locales de gastronomía Full de YPF. La promoción permite obtener un 25% de reintegro, con un límite de $8.000 por semana y por persona. El beneficio rige durante los sábados y domingos de septiembre en los establecimientos adheridos.

Es importante aclarar que la promoción corresponde a gastronomía Full YPF, por lo que no implica un descuento general sobre la carga de combustible.

Garrafas: el beneficio que llega al 40%

Una de las promociones con mayor porcentaje de ahorro durante septiembre está destinada a la compra o recarga de garrafas de gas.

El descuento es del 40% todos los días del mes, con un tope de reintegro de $18.000 por mes y por persona. Banco Provincia aclara que el límite se calcula sobre el conjunto de compras realizadas en los comercios adheridos.

El banco ejemplifica que una compra de $2.000 genera un reintegro de $800. Para alcanzar el tope mensual de $18.000, el reintegro queda limitado a ese monto, aunque el total de las compras sea superior.

Otros descuentos que siguen activos este domingo

Además de las promociones específicas del fin de semana, hay beneficios de Cuenta DNI que funcionan todos los días de septiembre.

Uno de ellos es el destinado a universidades, que ofrece un 40% de ahorro, con un tope de $6.000 por semana y por persona en los comercios adheridos. La promoción contempla el período semanal de lunes a domingo.

También continúa el beneficio de 30% de ahorro en marcas adheridas, mientras que las Ferias y Mercados Bonaerenses tienen una promoción específica dentro de la aplicación.

Cómo se acredita el reintegro de Cuenta DNI. Foto: Freepik.

Cómo se acredita el reintegro

Los descuentos no necesariamente aparecen en el momento de la compra. De acuerdo con las condiciones de las promociones, el dinero se acredita en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la operación.

Además, las promociones tienen condiciones particulares sobre los medios de pago y los comercios participantes. Por eso, antes de realizar una compra, conviene consultar en la aplicación cuáles son los establecimientos adheridos y verificar el método de pago requerido.

Tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia

Como alternativa a los reintegros, durante todo septiembre también está disponible una promoción de hasta tres cuotas sin interés para compras realizadas mediante Cuenta DNI con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia, en comercios adheridos.

El beneficio está vigente del 1° al 30 de septiembre de 2026 y alcanza a operaciones realizadas en CABA, Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

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