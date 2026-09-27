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Milei viajará a París junto a gobernadores y empresarios para la Argentina Week: la agenda del Gobierno y la posible cumbre con Macron

Tras su paso por Nueva York, el presidente viajará a Francia para exponer ante ejecutivos globales las oportunidades de inversión en sectores estratégicos del país.

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Javier Milei podría encontrarse con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la Argentina Week.
Javier Milei podría encontrarse con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la Argentina Week.
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Tras su paso por Nueva York, Javier Milei viajará esta semana a París, Francia, junto a una comitiva de funcionarios, gobernadores y empresarios, para exponer ante ejecutivos globales las oportunidades de inversión en sectores estratégicos del país en el marco de la Argentina Week.

El evento tendrá lugar entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa y será el segundo del año, después del realizado en Nueva York durante marzo pasado.

Organizado por la Embajada argentina en Francia, el encuentro tendrá su jornada inaugural en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este escenario, Milei encabezará la apertura como orador principal, presentado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

Javier Milei podría encontrarse con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la Argentina Week. Foto: Casadarosadapyc

El programa inicial estará enfocado en la transformación macroeconómica del país y contará, en ese marco, con las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

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De parte del Gobierno, también formarán parte de la comitiva la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Juan Bautista Mahiques, de Justicia; Federico Sturzenegger, de Desregulación; Mario Lugones, de Salud; y el canciller Pablo Quirno.

La agenda del Gobierno, con una posible cumbre Milei-Macron

En tanto la agenda priorizará áreas clave como energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional. Durante las jornadas se abordarán proyectos de gas, Vaca Muerta y producción de urea, además de paneles sobre litio, cobre y minerales críticos.

Para el 2 de octubre está prevista una serie de encuentros sectoriales sobre tecnología e inteligencia artificial, el sector nuclear y las perspectivas del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Asimismo, se contempla la posibilidad de una reunión bilateral el 1 de octubre entre Milei y el presidente francés, Emmanuel Macron, que, de concretarse, representaría el quinto encuentro entre ambos mandatarios.

Javier Milei podría encontrarse con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la Argentina Week. Foto: Casadarosadapyc

Entre las figuras internacionales confirmadas están el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol; el CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber; y el CEO de Eni, Claudio Descalzi, quienes integrarán el bloque dedicado a Argentina LNG junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

Además de los integrantes del gabinete nacional, la representación argentina contará con gobernadores provinciales y directivos de compañías como Pan American Energy, Pampa Energía, Globant, Adecoagro, Cresud y Aeropuertos Argentina.

De esta manera, entre los empresarios que dirán presente estarán Marcos Bulgheroni de PAE, Martín Migoya de Globant, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Manuel Antelo de Grupo Antelo, Mariano Bosch de Adecoagro, Alejandro Elsztain de Cresud, Juan Pablo Bagó de Bagó y Martín Varsavsky de Inception Fertility.

Los gobernadores confirmados en la comitiva son Rolando Figueroa, de Neuquén; Leandro Zdero, de Chaco; Ignacio Torres, de Chubut; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

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