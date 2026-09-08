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Horóscopo de Géminis hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 08 de septiembre de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Géminis.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Géminis está regido por Mercurio. Su elemento es el Aire y la piedra que le corresponde energéticamente es Ágata. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 08 de septiembre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Géminis en el amor hoy

Mostrarás un carisma que te permitirá apuntalar tu poder de convocatoria y afianzar lazos afectivos. Te sentirás muy romántico.

Salud y energía de Géminis este día 08 de septiembre de 2026

Si quieres decir algo y no sabes cómo, ahora es una buena época para hacerlo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

Horóscopo laboral de Géminis para hoy

Se te ocurrirán ideas brillantes y desearás ponerlas en práctica pero encontrarás resistencia. Actúa con diplomacia y cautela.

¿Cuáles son las fechas de Géminis?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Géminis?

Géminis pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Géminis?

Géminis es más compatible con Libra, Acuario, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Géminis?

El número de la suerte de Géminis es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Géminis?

Géminis es un signo curioso, versátil e intelectual.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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