La tragedia de Lucia Sisic: de qué murió la reina de belleza de 22 años

Lucía Sisic: murió la reina de belleza a los 22 años. Foto: Redes Sociales

Una triste noticia sacudió a Austria este martes por la tarde. Lucia Sisic, una joven que había sido elegido como Miss Austria en 2024 y que aún mantenía el título, murió a los 22 años. Así lo confirmaron desde la organización del certamen de belleza europeo en redes sociales.

“Querida Lucía, siempre formarás parte de nuestra de nuestra familia de Miss Universo”, expresaron los directores ejecutivos de Mission Austria.

Y siguieron: “A Lucía la recordaremos como una joven maravillosa. En estos momentos tan difíciles, nuestros pensamientos y nuestro más sentido pésame están con su familia, sus amigos y todas las personas cercanas a ella”. Lucia aún sostenía el título de Miss Austria, ya que ni en 2025 ni en 2026 se habían realizado nuevas ediciones del concurso.

Cuál es la causa de muerte de Lucia Sisic

Si bien no se dieron detalles de la causa de muerte de Lucia Sisic, se supo que la joven padecía de problemas cardíacos de nacimiento. La reina de belleza tenía una válvula cardíaca y se había sometido a diversas operaciones quirúrgicas.

Lucía Sisic: murió la reina de belleza a los 22 años Foto: Redes Sociales

En total, se había operado siete veces y la última de ellas había sido en junio de 2025. Sobre esta intervención, la joven se había referido en redes sociales y había manifestado: “Superé la séptima y estoy contenta ahora de tomarme un descanso”.

En una de sus publicaciones, Sisic también había aprovechado para felicitar y agradecer a los médicos que la habían operado en algunas de sus intervenciones: “Siempre me han salvado la vida con gran esfuerzo, he superado muchos momentos difíciles y he podido llevar una vida plena”.

Lucia Sisic tenía poco más de 2.000 seguidores en su cuenta de Instagram donde solía compartir momentos y experiencias con sus amigos y familiares. En una de sus últimas publicaciones, la joven de 22 años se mostró con un vestido largo en tonos dorados y compartió fotografías de un evento al que había asistido. Esa fue su último post.

La joven tenía problemas cardíacos desde niña.

Murió Carla Jeffery, la actriz de iCarly: tenía 33 años

La semana pasada también se confirmó la muerte de una actriz de la serie iCarly. Se trata de Carla Jeffery, quien el 10 de julio había cumplido apenas 33 años. Si bien su familia confirmó la noticia no dio detalles de la causa de muerte. La joven intérprete había comenzado su carrera artística con tan solo 12 años en el 2006. Su primer papel fue en la comedia Phat Girlz. Sin embargo, sin dudas, su fama internacional se desarrolló aún más con su participación en iCarly.

Años después, la actriz continuó su trayectoria en cine y protagonizó la película Zombies para ponerse en la piel de Bree. La cinta tuvo dos entregas más gracias al éxito en pantalla grande. Carla Jeffery, además, tuvo un paso por el canal infantil Disney Channel. Allí integró los elencos de Shake It Up!, Best Friends Whenever, Buena suerte, Charlie, la serie protagonizada por la cantante y actriz Bridgit Mendler, quien recientemente dejó el arte para dedicarse a la abogacía.