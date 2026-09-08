La nueva vida de Marcos Peña: se alejó de la política, publicó un libro autocrítico y hoy encabeza retiros de liderazgo en la Cordillera de los Andes

Marcos Peña fue jefe de Gabinete entre 2015 y 2019. Foto: Archivo

Luego de su trabajo como jefe de Gabinete durante el mandato de Mauricio Macri, que culminó el 10 de diciembre de 2019, Marcos Peña no volvió a ejercer otro rol político. Incluso, mantuvo un fuerte ostracismo y no brindó ninguna entrevista pública tras dejar el cargo.

De acuerdo con información publicada por Perfil, su recorrido profesional dio un giro singular: transformó la vivencia del poder en un proceso introspectivo y hoy es socio de un emprendimiento turístico en la Cordillera de los Andes, enfocado en experiencias de liderazgo y conexión personal.

Qué es Pirqa, el proyecto que funciona en la Cordillera de los Andes

En diciembre de 2024, Marcos Peña anunció en redes sociales el nacimiento de Pirqa, una empresa turística fundada bajo el lema: “Lujo es estar conectado a la verdadera naturaleza”.

El objetivo central de esta iniciativa en la Cordillera de los Andes es promover una cultura comprometida con la conexión genuina entre las personas, las comunidades locales y el entorno natural.

Marcos Peña durante su etapa como jefe de Gabinete de Cambiemos. Foto: NA

Posada Paso de los Patos: cómo son los retiros para líderes en Barreal, San Juan

El primer desarrollo impulsado por el grupo Pirqa es la Posada Paso de los Patos, un complejo boutique situado en Barreal, departamento de Calingasta, provincia de San Juan. Tras administrar el establecimiento desde mayo de 2024 y consolidar su propiedad en 2025, la empresa diseñó una propuesta de retiros de cuatro días dirigida a “personas en situación de liderazgo”.

En este espacio cordillerano, Peña promueve dinámicas orientadas al autoconocimiento, la salud mental y la reflexión, trasladando de manera directa al paisaje sanjuanino la metáfora central sobre “subir y bajar la montaña” que atraviesa su nueva etapa profesional.

“El arte de subir (y bajar) la montaña”: las autocríticas y reflexiones sobre los “puntos ciegos” del poder

En 2024, Peña publicó El arte de subir (y bajar) la montaña (Editorial Siglo XXI), un libro autocrítico sobre sus cuatro años al frente de la Jefatura de Gabinete. Para escribirlo, solicitó a unos doscientos excolaboradores que le señalaran sus “puntos ciegos” sin ningún filtro. La respuesta predominante fue la palabra soberbia.

Al respecto, el exfuncionario reconoció en su texto que la inclinación al control, la distancia afectiva con sus equipos y el énfasis puramente racional respondieron en su momento a una elaborada estrategia de defensa para sobrellevar la exigencia y la exposición de la gestión pública.

En su faceta de "entrenador de líderes", Marcos Peña brinda acompañamiento estratégico a dirigentes empresariales, sociales y políticos de la región. Foto: NA

Proyecto 77: el podcast sobre salud mental y liderazgo de Marcos Peña

Como parte de este camino enfocado en el bienestar emocional y el aprendizaje humano, en 2023 lanzó Proyecto 77, un espacio en formato de podcast dedicado a debatir sobre liderazgo y salud mental.

En este ciclo, Peña mantiene charlas profundas con deportistas, artistas y referentes políticos de su generación. A través de este espacio de diálogo, Peña analiza los costos psicológicos, el estrés y los desafíos emocionales que implica asumir roles de alta responsabilidad en la sociedad contemporánea.

El vínculo distante con Mauricio Macri tras la salida de la función pública

Con el paso del tiempo, la relación entre Peña y Mauricio Macri derivó en un contacto distante y esporádico, circunscrito al plano personal.

Aunque el exjefe de Gabinete mantiene un buen vínculo con figuras cercanas de la gestión como Fernando de Andreis y Pablo Avelluto, eligió no sumarse de manera orgánica a las campañas electorales de 2023.

Mauricio Macri y Marcos Peña conformaban la dupla central de la comunicación y la estrategia política de la gestión 2015-2019. Foto: NA

Un perfil lejos del estereotipo de poder: vida austera, sin chofer ni custodia

En contraste con el perfil tradicional de la clase dirigente, allegados al exfuncionario coinciden en señalar su estilo de vida austero. Peña se desplaza de forma autónoma, sin custodia, chofer ni equipo de colaboradores a su alrededor.

Formado en una familia numerosa de diplomáticos e instruido en una cultura de viaje mochilero durante su juventud, adquirió su vivienda de 80 metros cuadrados mediante un crédito hipotecario y nunca trabajó en la empresa familiar La Anónima. Quienes compartieron gestión con él afirman que nunca lo motivó la acumulación económica ni la permanencia indefinida en la cima del poder público.

El rol como “entrenador de líderes”: el asesoramiento confidencial a dirigentes políticos y empresariales

Lejos del formato de la consultoría política tradicional, Peña se define en la actualidad como un “entrenador de líderes”, brindando acompañamiento bajo estricta confidencialidad a dirigentes políticos, empresariales y sociales de la región.

Su enfoque prioriza la interlocución humana y la conversación abierta por sobre los manuales estandarizados. Su labor se articula en tres etapas clave: