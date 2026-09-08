Estados Unidos bombardeó cinco petroleros iraníes en represalia por el ataque contra uno de sus buques

Un buque petrolero iraní, identificado como M/T Riesco, arde tras ser alcanzado por bombardeos de EEUU. Foto: via REUTERS

Estados Unidos confirmó este martes la destrucción de cinco petroleros iraníes en respuesta a dos ataques con misiles balísticos lanzados por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores.

Según informó el Comando Central en su cuenta oficial de X, los ataques estadounidenses alcanzaron cinco buques petroleros vinculados a Irán cerca del Estrecho de Ormuz, como parte de la respuesta de Washington a las acciones de la Guardia Revolucionaria iraní.

Estados Unidos bombardeó cinco petroleros iraníes. Video: REUTERS

Previamente, la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), informó que uno de los petroleros fue atacado en Jarg, sin provocar heridos.

Por su parte, la radiotelevisión estatal IRIB reportó otra embarcación atacada en el puerto de Jask, algo más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.

La advertencia de Irán tras los ataques de EEUU

En respuesta a estos bombardeos, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que los petroleros de Kuwait y Baréin serán “blanco de ataques”, y pidió a las tripulaciones de los buques abandonar inmediatamente los puertos de ambos países, a los que acusó de ser cómplices de las acciones estadounidenses.

Mientras las tensiones se intensifican sobre el terreno, durante el sexto mes de guerra, Estados Unidos intensificó este martes su presión contra Irán con la sanción de 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación.

Un buque petrolero iraní, identificado como M/T Riesco, arde tras ser alcanzado por bombardeos de EEUU. Foto: via REUTERS

Las sanciones en este caso ponen el foco en 27 compañías aéreas que aún operan en Irán, en aquellos actores que brindan apoyo a Mahan Air, la principal aerolínea privada del país, y en canales financieros y de aprovisionamiento para el sector.

Irán capturó un moderno submarino de EEUU en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este lunes que capturó un vehículo submarino autónomo (AUV) Dive-LD de la Marina de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y compartió imágenes tomadas tras la operación.

Los registros publicados revelaron que el vehículo capturado era el “Dive-LD”, un submarino autónomo de última generación desarrollado por la empresa de la industria de defensa Anduril Industries específicamente para la Armada estadounidense.

Un sumergible estadounidense no tripulado fue capturado en la entrada del estrecho de Ormuz. Video: REUTERS

Ante esta situación, el capitán de la Marina de Estados Unidos y portavoz del Comando Central (Centcom)Tim Hawkins, se expresó en diálogo conNewsNationy afirmó que el dron submarino “falló hace más de un día” mientras realizaba “un sondeo de aguas regionales en apoyo a operaciones en curso”.

Y añadió: “El dron defectuoso era un modelo antiguo que ni recolectó datos sensibles ni llevaba equipo de sonar o radar clasificado. Las operaciones de EEUU en aguas de la zona continúan”.