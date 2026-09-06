ANSES activa nuevos pagos esta semana: qué DNI cobran entre el 8 y el 11 de septiembre

ANSES cobro Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha durante la semana del lunes 7 al viernes 11 de septiembre de 2026 una parte importante de su calendario mensual. En esos días comenzarán los depósitos para jubilaciones y pensiones de la mínima, la Asignación Universal por Hijo y diferentes prestaciones sociales.

Aunque el período considerado comienza el lunes 7, las primeras acreditaciones del cronograma se realizarán el martes 8 de septiembre. Los pagos se organizarán de manera escalonada y la fecha correspondiente dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada titular.

El cronograma comprende, entre otros grupos, a quienes reciben la AUH, la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y las Pensiones No Contributivas. También existen períodos abiertos para ciertas asignaciones que se pagan sin distinción de DNI.

Calendario ANSES para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superan el haber mínimo serán uno de los primeros grupos en recibir sus haberes de septiembre. Durante esta semana cobrarán las personas con documentos finalizados entre 0 y 3.

Estas son las fechas confirmadas:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

Los beneficiarios con documentos terminados del 4 al 9 deberán esperar a las jornadas siguientes. El cronograma de este grupo continuará desde el lunes 14 hasta el lunes 21 de septiembre.

ANSES cobros Foto: ANSES

Los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo no están incluidos en las acreditaciones de esta semana. Sus pagos se desarrollarán entre el 22 y el 28 de septiembre, agrupados de a dos terminaciones de documento por jornada.

Cuándo cobran la AUH y la Asignación Familiar por Hijo

El calendario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo comenzará el martes 8 y coincidirá, durante esta primera etapa, con el esquema destinado a jubilaciones y pensiones de la mínima.

El detalle entre el 8 y el 11 de septiembre será el siguiente:

Documentos terminados en 0: martes 8.

Documentos terminados en 1: miércoles 9.

Documentos terminados en 2: jueves 10.

Documentos terminados en 3: viernes 11.

Las acreditaciones para estas asignaciones continuarán durante la semana posterior, hasta completar todas las terminaciones de DNI el lunes 21 de septiembre.

El dinero se acredita en el medio de cobro declarado por cada titular. Por esa razón, es recomendable controlar que la cuenta bancaria, la billetera habilitada o la sucursal asignada no hayan sufrido modificaciones recientes.

Pensiones No Contributivas: fechas de pago de septiembre

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también tendrán depósitos durante prácticamente toda la semana. En este caso, ANSES reúne dos terminaciones de DNI por cada fecha de cobro.

El calendario queda conformado de esta manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

Los titulares cuyos documentos finalizan en 8 y 9 recibirán el pago el lunes 14 de septiembre, por lo que no estarán incluidos en las acreditaciones de esta semana.

En esta categoría se encuentran diferentes beneficios asistenciales, entre ellos determinadas pensiones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos o más, de acuerdo con las condiciones correspondientes a cada prestación.

Asignación por Embarazo: quiénes reciben el pago

La Asignación por Embarazo (AUE) comenzará a pagarse durante la segunda mitad de la semana. Solamente dos terminaciones estarán alcanzadas entre el jueves y el viernes:

DNI terminado en 0: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 1: viernes 11 de septiembre.

Quienes tengan documentos terminados del 2 al 9 cobrarán posteriormente, de acuerdo con el cronograma progresivo elaborado para septiembre.

Asignación por Embarazo, ANSES. Foto: ANSES.

Es importante diferenciar esta prestación de la AUH, ya que ambas cuentan con calendarios propios. Por lo tanto, una titular no debe guiarse únicamente por las fechas correspondientes a la Asignación Universal por Hijo.

Cuándo se paga la Asignación por Prenatal

La Asignación por Prenatal comenzará a acreditarse el jueves 10 de septiembre. A diferencia de otros beneficios, el calendario agrupa las terminaciones de DNI de la siguiente forma:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 11 de septiembre.

El resto de los titulares deberá consultar las fechas posteriores establecidas por ANSES para septiembre. La Asignación por Maternidad, por su parte, se encuentra disponible desde el primer día de su período de pago para todas las terminaciones de documento.

Qué asignaciones pueden cobrarse sin importar el DNI

Durante esta semana también seguirán disponibles algunas prestaciones cuyo período de cobro contempla todas las terminaciones de documento.

Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento o Adopción permanecerán dentro de su ventana de pago hasta el 11 de septiembre. Lo mismo ocurre con el período correspondiente a las Asignaciones Familiares de titulares de Pensiones No Contributivas, según el cronograma difundido para estos conceptos.

En estos casos, la fecha no se define mediante el último número del DNI. Sin embargo, cada beneficiario debe verificar si la liquidación fue aprobada y si el pago ya está disponible.

Aumento de ANSES en septiembre de 2026

Las prestaciones alcanzadas por la movilidad mensual reciben en septiembre una actualización del 2,11%. El porcentaje se relaciona con la variación del Índice de Precios al Consumidor de julio utilizada para calcular el ajuste previsional.

Con la actualización, el haber mínimo previsional fue fijado en $428.633,20. Para los beneficiarios alcanzados por el refuerzo completo de $70.000, el ingreso total puede llegar a $498.633,20. El monto final de cada persona puede variar por descuentos, complementos, refuerzos proporcionales u otros conceptos incluidos en su liquidación.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Para evitar errores, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma deberán buscar el apartado vinculado con cobros o consultar el calendario correspondiente a su prestación.

También es posible utilizar la consulta de fecha y lugar de cobro. El sistema solicita el número de CUIL o de beneficio y, cuando existe una liquidación disponible, informa la fecha asignada y el medio en el que se depositará el dinero.

Antes de realizar cualquier modificación, conviene comprobar que el correo electrónico, el teléfono celular y el domicilio estén actualizados. ANSES advierte que un cambio de medio de cobro puede demorar hasta 60 días en entrar en vigencia.