Se desplomó la actividad: la industria cayó 4,9% y la construcción se frenó en julio 2026, según el INDEC

La industria manufacturera y la construcción, dos de los motores con mayor incidencia en el Producto Bruto Interno (PBI), el empleo y las variables clave de la economía, registraron un desempeño negativo durante el mes de julio, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el INDEC.
El sector industrial sufrió una fuerte contracción del 5% con relación a junio y profundizó la caída al retroceder un 4,9% en la comparación interanual frente a julio del año pasado. Con este resultado, el acumulado de los primeros siete meses del 2026 marca un saldo negativo del 2,6%.
Por su parte, la Construcción también sintió el impacto con una baja mensual desestacionalizada del 4,6% y una retracción interanual del 4,5%. Pese al mal resultado mensual, este rubro logra mantenerse todavía en terreno positivo en el balance anual, registrando una mejora del 1,7% en el período enero-julio en comparación con el mismo lapso de 2025.
Maquinaria, equipos y calzado: los rubros más golpeados
Puertas adentro del índice manufacturero, el impacto fue dispar: 12 de las 16 divisiones mostraron caídas interanuales, mientras que apenas cuatro lograron sostenerse en positivo. Los sectores con mayores retrocesos fueron:
- Otros equipos, aparatos e instrumentos: se desplomó un 31,4% interanual, arrastrado por la caída del 49,8% en equipos de informática, televisión, comunicaciones y componentes electrónicos —debido a la menor producción de celulares y televisores—, sumado a una baja del 25% en aparatos eléctricos.
- Maquinaria y equipo: registró una retracción del 26,7%, impulsada principalmente por el hundimiento del 46,6% en la producción de maquinaria agropecuaria (tractores, cosechadoras y pulverizadoras) ante una menor demanda de unidades nacionales.
- Prendas de vestir, cuero y calzado: cayó un 15,9%, afectado por una baja del 14,4% en indumentaria y del 26,5% en calzado y sus partes, en un escenario de menor consumo interno y mayor presión de productos importados.
- Productos minerales no metálicos: retrocedió un 12,6%, arrastrado de forma directa por la crisis de la construcción. En este segmento, la fabricación de ladrillos (arcilla y cerámica no refractaria) se derrumbó un 41,3% debido a restricciones en el suministro de gas que limitaron la producción.
- Vehículos automotores y autopartes: marcó una baja del 5,4%, explicada por la caída del 9,9% en la fabricación de autos. Según datos de ADEFA, las ventas de unidades nacionales a concesionarios se derrumbaron un 48,8% en julio, representando apenas el 30,1% del total comercializado en lo que va del año.