Se desplomó la actividad: la industria cayó 4,9% y la construcción se frenó en julio 2026, según el INDEC

Albañil; construcción; mano de obra Foto: Unsplash

La industria manufacturera y la construcción, dos de los motores con mayor incidencia en el Producto Bruto Interno (PBI), el empleo y las variables clave de la economía, registraron un desempeño negativo durante el mes de julio, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el INDEC.

El sector industrial sufrió una fuerte contracción del 5% con relación a junio y profundizó la caída al retroceder un 4,9% en la comparación interanual frente a julio del año pasado. Con este resultado, el acumulado de los primeros siete meses del 2026 marca un saldo negativo del 2,6%.

Por su parte, la Construcción también sintió el impacto con una baja mensual desestacionalizada del 4,6% y una retracción interanual del 4,5%. Pese al mal resultado mensual, este rubro logra mantenerse todavía en terreno positivo en el balance anual, registrando una mejora del 1,7% en el período enero-julio en comparación con el mismo lapso de 2025.

Albañil; construcción; mano de obra Foto: Unsplash

Maquinaria, equipos y calzado: los rubros más golpeados

Puertas adentro del índice manufacturero, el impacto fue dispar: 12 de las 16 divisiones mostraron caídas interanuales, mientras que apenas cuatro lograron sostenerse en positivo. Los sectores con mayores retrocesos fueron: