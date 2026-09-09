Pedro Sánchez, en el ojo de la tormenta: vacaciones y críticas por la crisis de Ceuta

🚨 CEUTA EN CRISIS Y SÁNCHEZ DE VACACIONES | Duras críticas al Presidente del Gobierno español

La intensa presión migratoria que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta ha vuelto a encender uno de los debates más recurrentes y polarizados del verano en España: el descanso estival de los líderes políticos. En el ojo del huracán se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, blanco de duras críticas por parte de la oposición debido a su estancia vacacional en la residencia de La Mareta, en Lanzarote, mientras la frontera sur del país enfrenta una situación límite.

Desde las filas del Partido Popular, la ofensiva no se ha hecho esperar. La oposición acusa al Ejecutivo de inacción y de proyectar la imagen de un “Gobierno ausente”. Con mensajes que contraponen la gravedad de la crisis frente al descanso presidencial, diversas voces exigen a Sánchez que suspenda de inmediato sus días libres para ponerse al frente del operativo.

Sin embargo, desde La Moncloa defienden la plena operatividad del jefe del Ejecutivo. Para contrarrestar la narrativa de abandono, el Gobierno ha dejado claro que el presidente se mantiene al mando, difundiendo imágenes de Sánchez presidiendo reuniones de coordinación sobre Ceuta por videoconferencia desde su retiro en Canarias.

Politólogos y expertos advierten que, en la práctica, un presidente de primera línea jamás desconecta por completo. El analista Pablo Simón, por ejemplo, señala que en estas polémicas se mezcla a partes iguales la demagogia populista con los fallos reales de comunicación y gestión gubernamental.

En la actual era de la hipercomunicación, la percepción pública a menudo pesa más que el trabajo de despacho. El escrutinio constante exige a los políticos no solo gestionar la crisis, sino también escenificar que lo están haciendo. La ausencia física de Sánchez en la península o en el lugar del conflicto alimenta el malestar y da munición a sus adversarios, quienes aprovechan el contraste visual entre la tensión que viven las fuerzas de seguridad en Ceuta y el clima vacacional de Lanzarote.

En definitiva, la crisis ceutí ha vuelto a demostrar que, en la política española, los últimos días dejaron de ser sinónimo de tregua. Las vacaciones presidenciales son hoy un campo de batalla mediático donde se miden los reflejos del Gobierno frente a los embates de una oposición dispuesta a no perdonar ni un día de descanso.