La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto 2026 impulsado por la baja de los precios estacionales

Subió la inflación en CABA: 3,2%. Foto: NA.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró una marcada desaceleración. Tras el 2,9% de julio -salto que había estado condicionado por fuertes subas en servicios y precios estacionales-, el indicador oficial retrocedió al 1,7% en agosto, según informó este martes el Instituto de Estadística y Censos porteño.

El repliegue respondió fundamentalmente a una caída del 2,9% en el segmento de los precios estacionales, la cual contrastó fuertemente con el incremento del 10,9% que ese mismo rubro había anotado en julio (acumulando un 20,2% en el año). En la vereda de enfrente, los precios regulados mostraron un avance promedio del 1,8% y también evidenció una moderación respecto al 3% previo.

Con estos números sobre la mesa, la suba de precios acumulada en la Capital Federal en los últimos doce meses alcanzó el 33,3%, mientras que el saldo de los primeros ocho meses de 2026 se ubica en el 21,3%.

Inflación; supermercados Foto: Unsplash

La “normalización” de los precios tras el receso invernal fue la clave de la tregua inflacionaria de agosto. El informe oficial detalló descensos significativos en los costos de alojamiento (que cayeron un 12,7%), pasajes de avión (-4,5%) y paquetes turísticos (-6,5%), sectores que habían empujado al alza el índice en el mes anterior.

En paralelo, la categoría de Alimentos y bebidas marcó un incremento promedio del 1,8% -apenas 0,1 puntos por encima del nivel general-, misma variación que exhibió el conjunto de los servicios, un rubro que posee mayor ponderación en la canasta porteña si se lo compara con la medición metodológica del INDEC. Por su parte, los servicios acumulan un avance del 36,2% en la comparación interanual.

Pese a la desaceleración general, los precios regulados continúan traccionando como el motor principal de la persistencia inflacionaria: acumulan un incremento del 41,6% en los últimos doce meses.

Inflación; supermercados Foto: Unsplash

Inflación: la mira puesta en el dato a nivel nacional

El pulso inflacionario porteño funciona ahora como la antesala de lo que sucederá a nivel nacional. Este jueves 10 de septiembre, el INDEC dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor de todo el país, un reporte que según las proyecciones de las principales consultoras y entidades financieras privadas, se ubicará en una franja entre el 1,5% y el 1,8%.

De esta manera, el número se moverá en consonancia con el diagnóstico privado, aunque quedará ligeramente por encima de la expectativa optimista que el presidente Javier Milei había deslizado tiempo atrás, cuando proyectaba que la minorista de agosto lograría perforar el piso y empezar con cero.