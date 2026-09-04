comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Géminis para el 04 de septiembre de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Géminis.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Géminis, signo de Aire regido por Mercurio, recibe hoy 04 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Tu mayor solvencia actual tendrá un efecto directo en los vínculos familiares. Estabilidad emocional que repercutirá en la calidad de vida. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Géminis en el amor hoy

Pequeñas discusiones pueden empañar un día perfecto. No debes dejar que te afecten. Haz gala de tu carácter positivo.

Salud y energía de Géminis este día 04 de septiembre de 2026

No te dejes llevar por la impaciencia y la prisa. Evita las situaciones que te agobien. Buen momento para practicar meditación.

Horóscopo laboral de Géminis para hoy

Tu economía mejorará sensiblemente. Actúa con prudencia y no tomes decisiones impulsivamente. Cuídate con los gastos.

¿Cuáles son las fechas de Géminis?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Géminis?

Géminis pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Géminis?

Géminis es más compatible con Libra, Acuario, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Géminis?

El número de la suerte de Géminis es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Géminis?

Géminis es un signo curioso, versátil e intelectual.

Géminishoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Escorpio:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 04 de septiembre de 2026

    Escorpio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 04 de septiembre de 2026

  2. ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 04 de septiembre de 2026

    ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 04 de septiembre de 2026

  3. Horóscopo diario:las revelaciones para Virgo este 04 de septiembre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Virgo este 04 de septiembre de 2026

  4. Horóscopo diario:las revelaciones para Libra este 04 de septiembre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Libra este 04 de septiembre de 2026

  5. Horóscopo de Leo hoy:descubre lo que los astros tienen para ti este 04 de septiembre de 2026

    Horóscopo de Leo hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 04 de septiembre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas:el Gobierno oficializó aumento de fondos para Defensa y activa un nuevo régimen de sanciones

Malvinas: el Gobierno oficializó aumento de fondos para Defensa y activa un nuevo régimen de sanciones

Así fue la reacción de la prensa británica tras la cadena nacional de Milei por Malvinas:“Es algo del pasado”

El contundente ultimátum de Milei a las empresas que operen en Malvinas:“No se pueden hacer las dos cosas”

Milei anunció por cadena nacional un paquete de medidas y sanciones para frenar la explotación petrolera en Malvinas

Economía

ANSES:quiénes cobran el viernes 4 de septiembre y cuándo comienza el calendario de pagos

ANSES: quiénes cobran el viernes 4 de septiembre y cuándo comienza el calendario de pagos

Despidos masivos en Granja Tres Arroyos:desvincularon a 1.000 empleados en dos días

Se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos:cerró 20 sucursales

Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino presentaron iniciativas para proteger a las familias del sobreendeudamiento

Internacionales

Buscan voluntarios para cumplir con solo 3 horas diarias de trabajo:brindan alojamiento gratis y 2 días libres en un hermoso destino de España

Buscan voluntarios para cumplir con solo 3 horas diarias de trabajo: brindan alojamiento gratis y 2 días libres en un hermoso destino de España

Ofrecen viviendas subsidiadas para mayores de 55 años:quiénes pueden acceder hoy a uno de los 83 apartamentos en el Bronx

¿Cómo fue el megaoperativo en Florida donde rescataron a 163 menores víctimas de trata?

Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev:hubo tres heridos, varios detenidos y desató la furia de Zelenski