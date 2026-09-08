Plazo fijo en septiembre 2026: los bancos que más pagan por depósitos de $800 mil

Plazo fijo de septiembre. Foto: NA.

Las tasas de plazo fijo en pesos se encuentran en septiembre de 2026 muy por debajo de los niveles registrados un año atrás. Mientras que en septiembre de 2025 la tasa promedio del sistema llegó a superar el 55% anual, actualmente el rendimiento para personas humanas se ubica alrededor del 19% y 20% anual, según los datos del Banco Central (BCRA).

La fuerte reducción de las tasas modificó el atractivo de los depósitos tradicionales como alternativa de ahorro. Aun así, existen diferencias importantes entre las entidades financieras: el relevamiento del BCRA muestra una brecha de hasta 8 puntos porcentuales entre las tasas más altas y las más bajas.

Intereses obtenidos por el plazo fijo.

¿Cuánto rinde un plazo fijo de $800 mil?

La diferencia entre bancos no es solamente porcentual. Para un ahorrista que deposita $800 mil a 30 días, optar por una entidad que ofrece una tasa superior puede representar una diferencia de $6.000 en intereses frente a la alternativa con menor rendimiento.

Por este motivo, antes de constituir un plazo fijo, resulta importante comparar la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada banco y calcular cuánto dinero se obtendrá al vencimiento. También es necesario considerar que las tasas pueden modificarse con frecuencia de acuerdo con las condiciones del mercado financiero.

El escenario actual contrasta fuertemente con el de hace un año. A comienzos de septiembre de 2025, la tasa promedio del sistema para el total general de depósitos a plazo fijo llegó a superar el 55% anual, mientras que para personas humanas se ubicó por encima del 47% anual, de acuerdo con el historial publicado por el BCRA.

Las tasas de plazo fijo bajaron más de 30 puntos

Desde aquellos máximos, las tasas comenzaron un proceso de descenso. Hacia fines de 2025 ya se encontraban cerca del 25% anual, mientras que durante los primeros meses de 2026 continuaron retrocediendo.

A partir de abril, el promedio correspondiente a personas humanas comenzó a estabilizarse en torno al 18% y 20% anual. Esto implica una reducción superior a 30 puntos porcentuales respecto de los niveles observados un año atrás.

La baja estuvo relacionada con el proceso de normalización de las tasas de interés y las condiciones monetarias y financieras de la Argentina. Sin embargo, la trayectoria descendente tuvo una interrupción durante varios meses de 2026.

¿Cuánto interés ofrecen los 10 principales bancos de la Argentina?

Si se tienen en cuenta las principales 10 instituciones bancarias en el país, en referencia a cantidad de clientes y transacciones que realizan, este sería el listado de bancos y sus porcentajes de intereses:

Banco BBVA, 19,5%. Banco Macro, 19,5%. Banco Nación, 19,5%. Banco Comafi, 19%. Banco Credicoop, 18,5%. Banco Galicia, 18,5%. Banco ICBC, 18,1%. Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 18%. Banco Santander, 17%. Banco Patagonia, 16%.

Esto se traduce en que si una persona coloca un capital de $800 mil a 30 días, con una TNA promedio del 18%, obtendrá un retorno de $12 mil.

Entre mediados de abril y mediados de agosto se registró un período de mayor tensión en el mercado cambiario, que impactó sobre las tasas de corto plazo.

Intereses plazo fijo.

Según un análisis de Quantum Finanzas, durante ese período el precio del dólar oficial aumentó alrededor de 11%, hasta alcanzar los $1.500, generando incertidumbre sobre la continuidad del proceso de desinflación.

En ese contexto, las tasas en pesos reaccionaron al alza. El informe señaló que la tasa de interés aumentó más de 800 puntos básicos de TNA. Como referencia, la caución a un día pasó de 20,1% TNA el 16 de abril de 2026 a 28,2% el 19 de agosto.

Así, aunque los plazos fijos continúan ofreciendo rendimientos positivos en pesos, el nivel actual se encuentra muy lejos de los máximos registrados durante 2025. Para los ahorristas, la comparación entre bancos se vuelve clave para intentar obtener el mayor rendimiento posible por cada millón de pesos invertido.