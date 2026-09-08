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Con la participación de Pablo Quirno y Carlos Presti, el Gobierno vuelve a reunir a la Mesa Política para discutir la estrategia sobre Malvinas

La presencia de ambos funcionarios buscará ordenar la estrategia parlamentaria y diplomática del Ejecutivo, tras la confirmación de que el paquete de leyes anunciado por el jefe de Estado sobre las Islas Malvinas ingresará por la Cámara de Diputados para iniciar su tratamiento legislativo.

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Reunión de la mesa política del Gobierno.
Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia
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El Gobierno nacional volverá a reunir este martes a su Mesa Política en la Casa Rosada con el objetivo de coordinar los próximos pasos de la gestión.

En ese sentido, será un encuentro que tendrá como eje central el seguimiento de las medidas vinculadas a la causa Malvinas, tal como anticipó el presidente Javier Milei en su último encuentro de Gabinete.

En esta ocasión, el órgano del oficialismo sumará la participación especial del canciller, Pablo Quirno, y del ministro de Defensa, Carlos Presti.

La presencia de ambos funcionarios buscará ordenar la estrategia parlamentaria y diplomática del Ejecutivo, tras la confirmación de que el paquete de leyes anunciado por el jefe de Estado sobre las Islas Malvinas ingresará por la Cámara de Diputados para iniciar su tratamiento legislativo.

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Revisión de proyectos

Por otro lado, la mira está colocada en sancionar en el corto plazo la reforma la carta orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal bis, que tuvieron el visto bueno de la Cámara baja el mes pasado y que esperan tratamiento en el Senado.

Sesión en la Cámara de Diputados
El recinto trató la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II. Foto: Captura de pantalla Diputados

En el último cónclave, la mesa, que encabeza la secretaria general de la presidencia Karina Milei, planteó la posibilidad de avanzar con la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

La idea de la Casa Rosada es tratar el ambicioso proyecto completo que incluye Ficha Limpia, la eliminación de las PASO y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos este mes.

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