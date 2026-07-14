Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo de Géminis hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 14 de julio de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Géminis.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Géminis, signo de Aire regido por Mercurio, recibe hoy 14 de julio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Te harás un lugar en el mundo. Después de una extensa búsqueda interior encontrarás el camino hacia tu propia felicidad. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Géminis en el amor hoy

Tu campo afectivo puede convertirse en un campo de batalla. Cuidado con lo que dices y con lo que haces. Roces inevitables.

Salud y energía de Géminis este día 14 de julio de 2026

Si aceptas las nuevas reglas y miras el lado positivo de las críticas puedes obtener mejores resultados que si te opones ciegamente.

Horóscopo laboral de Géminis para hoy

No recibirás mucho apoyo. Se te puede escapar de las manos un buen negocio. Inconvenientes laborales por tu forma de hablar.

¿Cuáles son las fechas de Géminis?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Géminis?

Géminis pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Géminis?

Géminis es más compatible con Libra, Acuario, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Géminis?

El número de la suerte de Géminis es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Géminis?

Géminis es un signo curioso, versátil e intelectual.

Géminishoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Una dulce sorpresa:los 4 signos que aman con intensidad pero en silencio

    Una dulce sorpresa: los 4 signos que aman con intensidad pero en silencio
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Justicia de Paraguay condenó a dos años de cárcel al exsenador Edgardo Kueider

La Justicia de Paraguay condenó a dos años de cárcel al exsenador Edgardo Kueider

El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política con el objetivo de ordenar la agenda legislativa

Javier Milei reunió a legisladores de LLA para anticipar los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Facundo Leal fue indagado por el caso ARSAT:entregó un escrito y no respondió preguntas

Economía

Se conoce el dato de inflación de junio:qué número esperan los especialistas

Se conoce el dato de inflación de junio: qué número esperan los especialistas

Comercios en crisis:aumentan los locales vacíos en las principales avenidas porteñas

ANSES aclaró qué pasa con los pagos a jubilados, AUH y otras prestaciones el miércoles que juega la Selección Argentina

Tren Norpatagónico:la megaobra ferroviaria que podría reactivar el Gobierno para potenciar el crecimiento de Vaca Muerta

Internacionales

Megaproyecto aéreo en Sudamérica:el nuevo aeropuerto de US$2.000 millones que unirá la región con Europa y Asia

Megaproyecto aéreo en Sudamérica: el nuevo aeropuerto de US$2.000 millones que unirá la región con Europa y Asia

“Los golpearemos muy duro”:la amenaza de Donald Trump antes de lanzar nuevos ataques contra Irán

El número de muertos por los terremotos en Venezuela llegó a 4.561:hay más de 16.700 heridos

El megabuque que busca convertirse en una ciudad permanente sobre el mar:podrían vivir hasta 80.000 personas