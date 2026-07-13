Facundo Leal fue indagado por el caso ARSAT: entregó un escrito y no respondió preguntas

Fue detenido el pasado miércoles 27 de mayo. Foto: Twitter

El exdirector de ARSAT, Facundo Leal, presentó este lines un escrito en el que negó las acusaciones en su contra y no respondió preguntas, en el marco de la indagatoria por presuntos hechos de corrupción en contrataciones en la empresa estatal de soluciones satelitales.

En su descargo, el ex funcionario remarcó que no participó de la licitación que se investiga, ya que por ese entonces -argumentó- no tenía cargo alguno. Además, sostuvo que la causa tiene medidas de prueba pendientes, por lo que todavía no se le puede imputar el delito.

Cabe recordar que Leal se encuentra detenido luego de que la policía encuentre más de 2.3 millones de dólares en efectivo y un lote de drogas sintéticas en sus propiedades de Mendoza y Palermo. En este contexto, la defensa reclamó la prisión domiciliaria en un planteo que aún debe ser resuelto.

El exdirector de ARSAT fue trasladado esa mañana desde la cárcel hasta el juzgado de San Isidro, a donde llegó cerca de las 8.45. El trámite comenzó a las 10 y duró unas horas. La indagatoria fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli, quien hizo lugar a la solicitud del fiscal Fernando Domínguez.

La imputación contempla los delitos de administración fraudulenta, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Fue detenido el pasado miércoles 27 de mayo. Foto: Twitter

El caso: drogas y fajos de dólares

La Justicia acusó formalmente al ex presidente de ARSAT, Facundo Leal, por el presunto alquiler con sobreprecios de predios destinados al almacenamiento de materiales de fibra óptica, una causa por corrupción que derivó en el secuestro de más de 2.3 millones de dólares en efectivo y un lote de drogas sintéticas en sus propiedades de Mendoza y Palermo.

El juez Lino Mirabelli decretó el secreto de sumario sobre el expediente tras ordenar la incomunicación del exfuncionario, por lo que los peritos contables analizan los contratos comerciales de la entidad estatal y la procedencia de las millonarias sumas de dinero termoselladas que la Policía Federal halló ocultas en una valija y en una caja fuerte.

Las fuerzas de seguridad federales incautaron más de 2.3 millones de dólares en efectivo, dinero de diversos países y una importante cantidad de sustancias sintéticas durante los procedimientos realizados en las propiedades Facundo Leal. Los operativos se desarrollaron en las provincias de Mendoza y Buenos Aires bajo el marco de un expediente penal por presuntas irregularidades administrativas, por lo que el imputado permanece actualmente detenido e incomunicado por orden de las autoridades judiciales.

La Policía Federal detectó un particular sistema de almacenamiento de divisas extranjeras en el interior de una valija ubicada en el domicilio mendocino del imputado. La suma total de 1.7 millones de dólares se encontraba fraccionada en bloques individuales de 10.000 dólares con fajas de origen bancario, los cuales a su vez conformaban estructuras termoselladas de 100.000 dólares por cada fajo sellado.