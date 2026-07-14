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La Justicia de Paraguay condenó a dos años de cárcel al exsenador Edgardo Kueider

Su ex secretaria y actual pareja, Iara Guinsel, también recibió una pena, pero menor: fue condenada a 1 año y 10 meses de arresto bajo la misma modalidad por ser coautora del delito de contrabando en grado de tentativa.

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El ex senador Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso en Paraguay
El ex senador Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso en Paraguay Foto: NA
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El ex senador nacional Edgardo Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por la Justicia paraguaya, a través del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que dictó el fallo luego de haberlo encontrado culpable por el delito de tentativa de contrabando de dinero.

Su ex secretaria y actual pareja, Iara Guinsel, también recibió una pena, pero menor: fue condenada a 1 año y 10 meses de arresto bajo la misma modalidad por ser coautora del delito de contrabando en grado de tentativa.

Edgardo Kueider. Foto: Instagram @edgardokueider
Edgardo Kueider. Foto: Instagram @edgardokueider

Previo al veredicto, ambos imputados cumplieron 18 meses de prisión domiciliaria, en la ciudad de Asunción, tiempo que absorbió la mayor parte del proceso judicial y que sería restado a cada una de las condenas.

Los detalles de la causa y fundamentos de la sentencia

Este proceso judicial comenzó con la detención de ambos, el 4 de diciembre de 2024, en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Foz de Iguazú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay), donde autoridades aduaneras encontraron 211.000 dólares, 3.9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes, en el auto donde viajaban, todos no declarados.

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El tribunal tipificó el hecho como contrabando de divisas en grado de tentativa, por considerar que el dinero en efectivo constituye una mercancía que debe ser declarada ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

Por otra parte, Kueider enfrenta otro proceso en Paraguay por la presunta compra ilegal de seis departamentos de lujo en Asunción, hecho que complejizó la situación de ambos acusados, ya que el Ministerio Público paraguayo presentó otra imputación en su contra por presunto lavado de dinero, debido a que los fondos podrían ser de origen ilícito.

Detención de Edgardo Kueider
Detención de Edgardo Kueider Foto: X

Meses atrás, Paraguay aprobó la extradición de Kueider y Guinsel solicitada por la justicia argentina. Una vez que regesen al país, se espera su detención inmediata por estar señalados por presunto de enriquecimiento ilícito.

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