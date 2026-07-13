Javier Milei reunió a legisladores de LLA para anticipar los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Javier Milei anticipó los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Foto: NA

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para analizar los lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas económicas que el Gobierno prevé enviar próximamente al Congreso para su tratamiento.

El encuentro se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y se extendió durante más de dos horas. Según relataron participantes de la reunión a este medio, el jefe de Estado dedicó gran parte de la jornada a explicar en profundidad los fundamentos técnicos y conceptuales de la propuesta mediante una exposición de formato académico, una modalidad que suele utilizar para abordar cuestiones económicas complejas.

Reforma del Banco Central: una exposición técnica ante la tropa oficialista

La metodología elegida por Milei no resultó novedosa para quienes integran el oficialismo. El presidente suele recurrir al formato de “master class” cuando busca transmitir iniciativas de alto contenido técnico. En el Gobierno destacan que se trata de un esquema con el que el mandatario se siente especialmente cómodo y que le permite exponer conceptos económicos de manera más accesible ante dirigentes y legisladores.

Javier Milei suele recurrir al formato de “master class” cuando busca transmitir iniciativas de alto contenido técnico. Foto: NA

La reunión tuvo como objetivo principal preparar al bloque libertario para el debate que se abrirá en el Congreso una vez que el proyecto sea remitido formalmente. La iniciativa es considerada una de las piezas centrales de la estrategia económica del Gobierno para consolidar el actual esquema de política monetaria y fiscal.

Los cambios que busca Milei en la Carta Orgánica del BCRA

Uno de los puntos centrales de la reforma apunta a redefinir la misión del Banco Central. Para el mandatario, la actual concepción de que la política monetaria pueda tener múltiples objetivos representa un error que debe ser corregido. “Es una declaración de ignorancia”, afirmó al referirse a la Carta Orgánica vigente desde 2012, impulsada durante el kirchnerismo.

De acuerdo con la visión del mandatario, la autoridad monetaria debe concentrarse exclusivamente en garantizar la estabilidad monetaria, eliminando criterios que habiliten la coexistencia de otras metas económicas y financieras. En ese marco, la reforma buscaría fortalecer la autonomía institucional del BCRA y establecer mecanismos que impidan futuras alteraciones de su función principal.

La prohibición de financiar al Tesoro, uno de los ejes centrales

Otro de los capítulos más importantes del proyecto estará vinculado a la relación entre el BCRA y el financiamiento del gasto público. Milei adelantó que la iniciativa incluirá la prohibición “total y absoluta” de asistir financieramente al Tesoro Nacional.

Un capítulo importante del proyecto estará vinculado a la relación entre el BCRA y el financiamiento del gasto público. Foto: NA

“El segundo punto es la prohibición total y absoluta de financiar al fisco, porque toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal”, sostuvo el mandatario al explicar los fundamentos de la medida. Y agregó: “Esto de gastar más de lo que tenemos alegando que se preocupan por la gente... Con esa estupidez sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos”.

Desde la Casa Rosada consideran que limitar constitucionalmente o mediante la Carta Orgánica la posibilidad de emisión monetaria para cubrir déficits fiscales constituye una condición indispensable para evitar procesos inflacionarios y preservar la estabilidad económica.

Con la exposición ante los legisladores oficialistas, Milei dio además el primer paso en la construcción del respaldo político necesario para un proyecto que promete abrir una fuerte discusión entre el oficialismo y la oposición cuando desembarque en el Congreso. Allí se pondrá en debate uno de los pilares de la estrategia económica libertaria: redefinir el rol del BCRA y blindar su funcionamiento de futuras intervenciones destinadas a financiar el gasto del Estado.