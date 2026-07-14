Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Leo este 14 de julio de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Leo.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Leo está regido por Sol. Su elemento es el Fuego y la piedra que le corresponde energéticamente es Rubí. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 14 de julio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Leo en el amor hoy

Todo vale en el amor. Celos y reproches y un dulce deseo a flor de piel. Aparecerán molestos desencuentros amorosos.

Salud y energía de Leo este día 14 de julio de 2026

No abuses de quienes te rodean y bien te quieren. El maltrato nunca es justificado. Evita que tu malhumor te haga decir y hacer lo que no quieres.

Horóscopo laboral de Leo para hoy

Interesantes negocios en puerta. Tal vez debas enfrentarte con un socio o compañero indolente. Controlarás la situación.

¿Cuáles son las fechas de Leo?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Leo?

Leo pertenece al elemento Fuego.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Leo?

Leo es más compatible con Aries, Sagitario, Géminis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Leo?

El número de la suerte de Leo es el 1.

¿Cómo es la personalidad de Leo?

Leo es un signo generoso, entusiasta y líder natural.

Leohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Una dulce sorpresa:los 4 signos que aman con intensidad pero en silencio

    Una dulce sorpresa: los 4 signos que aman con intensidad pero en silencio
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Justicia de Paraguay condenó a dos años de cárcel al exsenador Edgardo Kueider

La Justicia de Paraguay condenó a dos años de cárcel al exsenador Edgardo Kueider

El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política con el objetivo de ordenar la agenda legislativa

Javier Milei reunió a legisladores de LLA para anticipar los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Facundo Leal fue indagado por el caso ARSAT:entregó un escrito y no respondió preguntas

Economía

Se conoce el dato de inflación de junio:qué número esperan los especialistas

Se conoce el dato de inflación de junio: qué número esperan los especialistas

Comercios en crisis:aumentan los locales vacíos en las principales avenidas porteñas

ANSES aclaró qué pasa con los pagos a jubilados, AUH y otras prestaciones el miércoles que juega la Selección Argentina

Tren Norpatagónico:la megaobra ferroviaria que podría reactivar el Gobierno para potenciar el crecimiento de Vaca Muerta

Internacionales

Megaproyecto aéreo en Sudamérica:el nuevo aeropuerto de US$2.000 millones que unirá la región con Europa y Asia

Megaproyecto aéreo en Sudamérica: el nuevo aeropuerto de US$2.000 millones que unirá la región con Europa y Asia

“Los golpearemos muy duro”:la amenaza de Donald Trump antes de lanzar nuevos ataques contra Irán

El número de muertos por los terremotos en Venezuela llegó a 4.561:hay más de 16.700 heridos

El megabuque que busca convertirse en una ciudad permanente sobre el mar:podrían vivir hasta 80.000 personas