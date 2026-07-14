Comercios en crisis: aumentan los locales vacíos en las principales avenidas porteñas

Locales en alquiler en el centro de Buenos Aires Foto: REUTERS

La cantidad de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires volvió a aumentar durante el bimestre mayo-junio de 2026. Según el último relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), se registraron 291 inmuebles comerciales sin actividad, en alquiler o en venta en las principales arterias porteñas.

El dato marcó una suba del 22,3% frente al mismo período de 2025 y un incremento del 5,1% respecto del bimestre marzo-abril de 2026. El avance de la vacancia comercial ocurre en un escenario atravesado por la suba de costos, la pérdida de empresas y un consumo que todavía no logra recuperarse.

De acuerdo con el informe de Scentia, el consumo masivo cayó 1,6% interanual en mayo en el total de canales relevados y acumuló una baja del 3% en los primeros cinco meses del año. En la comparación mensual, apenas mostró una mejora del 0,1%.

Aumentaron los locales en alquiler y en venta en CABA

El relevamiento de la CAC, que mide la evolución de los locales comerciales en distintas zonas de la Ciudad desde 2014, mostró que el deterioro se reflejó tanto en los cierres como en la oferta directa de inmuebles.

Los locales en alquiler en CABA crecieron 8,6% frente al bimestre anterior y se dispararon 129,5% en comparación con mayo-junio de 2025. En tanto, los locales en venta aumentaron 76,9% contra marzo-abril y 4,5% en términos interanuales.

El informe remarcó que, en las principales áreas comerciales porteñas, hubo más espacios con persianas bajas, carteles de alquiler o venta que dos meses atrás y que un año antes.

Cierre de locales en CABA. Foto: Foto generada con IA

Cabildo y Santa Fe, las avenidas más afectadas

La suba de la vacancia comercial no fue pareja en toda la Ciudad de Buenos Aires. En la comparación anual, las zonas más golpeadas fueron la avenida Cabildo y la avenida Santa Fe.

En Cabildo, la cantidad de locales vacíos se duplicó: pasó de 18 a 36 inmuebles. En Santa Fe, el salto también fue significativo, con un aumento de 35 a 68 locales sin actividad o en oferta.

En el otro extremo, la peatonal Florida y la avenida Córdoba mostraron una mejora frente al bimestre anterior. Florida registró una baja del 36% en la cantidad de locales vacíos, mientras que Córdoba retrocedió 32,1% respecto de marzo-abril. Sin embargo, ambas zonas todavía se mantienen por encima de los niveles observados un año atrás.

La suba de locales vacíos no fue uniforme

El informe también detectó bajas bimestrales en algunas de las arterias comerciales más relevantes de la Ciudad. Las avenidas Santa Fe, Córdoba y Corrientes, junto con la peatonal Florida, registraron menos locales vacíos que en marzo-abril en determinados tramos.

El comportamiento fue distinto en las avenidas Pueyrredón, Rivadavia y Cabildo, donde la vacancia comercial aumentó frente al bimestre anterior. Por su parte, la avenida Avellaneda no mostró cambios en comparación con el período previo.

Qué pasó con los locales comerciales en La Plata

La publicación de la CAC también incorporó datos de la ciudad de La Plata, a partir de un relevamiento realizado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires.

En la capital bonaerense no se registraron variaciones ni frente a mayo-junio de 2025 ni respecto del bimestre marzo-abril de 2026. Durante mayo y junio se detectaron 18 locales sin actividad comercial en las zonas relevadas, incluyendo inmuebles en venta, alquiler, clausurados o cerrados.

La caída del consumo y de empresas impacta en la actividad comercial

El aumento de los locales vacíos en CABA se da en paralelo a una caída en la cantidad de empresas activas en el país. Según el Monitor mensual de empresas de Fundar, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 26.448 firmas, lo que representa una baja del 5,2% sobre el total.

El informe, elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, señaló que se trató de “la peor caída en los primeros 28 meses de un gobierno” al comparar la serie con administraciones anteriores.

Solo en marzo de 2026 se registraron 2.011 empresas menos que en febrero, una baja mensual del 0,41%. Con ese dato, se acumularon 18 meses consecutivos de retroceso.

En la comparación interanual, la pérdida fue de 14.203 empresas respecto de marzo de 2025, equivalente a una baja del 2,8%, con 25 caídas interanuales consecutivas.

Según Fundar, la cantidad de empresas activas pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 485.909 en marzo de 2026. Ese nivel quedó cerca del registrado en septiembre de 2021, cuando se contabilizaban 486.782 firmas. El máximo de la serie reconstruida se ubicó en febrero de 2012, con 540.282 empresas, mientras que en diciembre de 2017 el registro era de 532.183.

Un mercado comercial bajo presión

Los datos muestran que el mercado de locales comerciales en la Ciudad de Buenos Aires continúa bajo presión. La combinación de menor consumo, mayores costos operativos y caída en la cantidad de empresas activas impacta especialmente en las principales zonas de circulación comercial.

Aunque algunas arterias mostraron mejoras puntuales frente al bimestre anterior, el balance interanual confirma un escenario más complejo para el sector. La suba de locales en alquiler, venta o cerrados refleja las dificultades que enfrentan comerciantes, empresas y propietarios para sostener la actividad en un contexto económico todavía desafiante.