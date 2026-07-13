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Tren Norpatagónico: la megaobra ferroviaria que podría reactivar el Gobierno para potenciar el crecimiento de Vaca Muerta

La propuesta busca incrementar de manera sustancial la capacidad y confiabilidad de la línea troncal ferroviaria con la modernización de trazados existentes. La ejecución total de los trabajos demandaría aproximadamente 48 meses.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El Gobierno planea reactivar el Tren Norpatagónico para potenciar el crecimiento de Vaca Muerta.
El Gobierno planea reactivar el Tren Norpatagónico para potenciar el crecimiento de Vaca Muerta. Foto: argentina.gob.ar
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El desarrollo de Vaca Muerta continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos y energéticos de la Argentina. Sin embargo, el crecimiento sostenido de su producción de petróleo y gas exige una infraestructura logística cada vez más robusta para acompañar la expansión de la actividad. En este contexto, el proyecto del Tren Norpatagónico vuelve a ganar protagonismo y se perfila como una pieza estratégica para el futuro del sector energético nacional.

Aunque actualmente el estado oficial de la iniciativa figura como “suspendido”, el Gobierno de la Nación analiza los beneficios que podría generar su reactivación. Se trata de una obra de gran escala que apunta a fortalecer el transporte ferroviario de cargas entre la provincia de Buenos Aires y el corazón productivo de Neuquén, con el objetivo de mejorar la eficiencia logística de una de las regiones más dinámicas del país.

El Gobierno analiza los beneficios que podría generar la reactivación del Tren Norpatagónico. Foto: argentina.gob.ar

Tren Norpatagónico: la infraestructura que necesita Vaca Muerta para seguir creciendo

La propuesta busca incrementar de manera sustancial la capacidad y confiabilidad de la línea troncal ferroviaria mediante la modernización de trazados existentes y la incorporación de nuevos segmentos especialmente diseñados para responder a las necesidades de la industria hidrocarburífera. Para los especialistas del sector, el desarrollo ferroviario aparece como una herramienta clave para reducir costos de transporte, descongestionar rutas y garantizar un flujo más eficiente de insumos y producción.

La importancia de esta iniciativa radica en que el crecimiento de Vaca Muerta demanda cada vez mayores volúmenes de arena, caños, maquinaria y materiales destinados a las operaciones de extracción, además del traslado de la producción hacia los principales polos industriales y puertos de exportación. En ese escenario, el ferrocarril podría convertirse en un aliado fundamental para potenciar la competitividad de la formación no convencional más importante del país.

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El Tren Norpatagónico apunta a fortalecer el transporte ferroviario de cargas entre Buenos Aires y Neuquén. Foto: argentina.gob.ar

Cómo es el proyecto ferroviario que uniría Bahía Blanca con Añelo

La magnitud de la obra refleja el carácter estratégico que tendría para la economía regional y nacional. En total, contempla intervenciones sobre 665 kilómetros de vía para conectar de manera directa la estación de Bahía Blanca con la localidad de Añelo, considerada el epicentro operativo de Vaca Muerta. De acuerdo con las estimaciones técnicas, la ejecución de los trabajos demandaría aproximadamente 48 meses.

El esquema previsto incluye la construcción de 83 kilómetros de vía nueva para optimizar recorridos y mejorar los tiempos de traslado. A esto se suma el mejoramiento estructural de otros 374 kilómetros y la renovación integral de 208 kilómetros adicionales, lo que permitiría modernizar gran parte de la red ferroviaria involucrada en el corredor logístico.

El proyecto contempla intervenciones sobre 665 kilómetros de vía para conectar Bahía Blanca con Añelo. Foto: argentina.gob.ar

No obstante, la eventual puesta en marcha del Tren Norpatagónico podría representar un salto cualitativo para la competitividad de Vaca Muerta durante la próxima década.

Con una producción energética en permanente expansión y mayores necesidades de transporte de equipos, insumos e hidrocarburos, la recuperación del ferrocarril de cargas aparece como una indispensable infraestructura para sostener el crecimiento del sector y consolidar una de las principales apuestas productivas de la Argentina.

TrenesBahía BlancaVaca Muerta
Cristian Daniel Avila
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