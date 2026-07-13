El número de muertos por los terremotos en Venezuela llegó a 4.561: hay más de 16.700 heridos

Crece el número de muertos en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio. Foto: REUTERS

La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó este lunes en 71, lo que da un total momentáneo de al menos 4.561 víctimas fatales. Los datos fueron informados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Además, Rodríguez indicó que hay 16.740 heridos atendidos y 6.462 personas fueron rescatadas con vida. Además, hay 107 campamentos transitorios operativos.

Según indicó el medio venezolano Globovisión, el informe oficial reporta los siguientes datos:

4.561 fallecidos como consecuencia directa de los sismos.

16.740 heridos atendidos.

6.462 personas rescatadas con vida.

128.324 familias atendidas.

107 campamentos transitorios operativos.

20.231 personas alojadas actualmente en campamentos.

17.907 personas sin vivienda.

856 edificios afectados, con 190 colapsados en su totalidad.

10.063 toneladas de alimentos distribuidos.

33.085 pacientes atendidos médicamente.

2.471 rescatistas internacionales desplegados.

30.989 efectivos nacionales desplegados.

30.692 voluntarios activos.

19.676.197 litros de agua distribuidos.

1.254 réplicas registradas desde los sismos originales.

Mientras tanto, continúan las labores de remoción de escombros, arrojando nuevos hallazgos en los edificios colapsados. Este proceso se mantiene de forma deliberadamente lenta y meticulosa, con el fin de no poner en riesgo a posibles sobrevivientes y permitir la recuperación digna de los cuerpos de quienes perdieron la vida.

En tanto, desde el Ejecutivo señalaron que la gestión en los campamentos transitorios refleja el ritmo constante en la habilitación de espacios de acogida, en un contexto donde las escuelas utilizadas como refugio deberán estar desocupadas entre septiembre y octubre para el inicio del año escolar.

Plan de viviendas en Venezuela tras los terremotos

El Gobierno informó este fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque ya estima que puedan ser 25.000.

En esa línea, el presidente del Parlamento anunció el sábado en una conferencia de prensa que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas “la próxima semana”, sin dar más detalles.

Cerca de 18.000 personas perdieron sus casas, un número que las autoridades creen que subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños.

Crece el número de muertos en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio. Foto: REUTERS

El jefe de la Asamblea Nacional (AN) indicó que 90 de los 94 campamentos fueron habilitados en escuelas donde actualmente no hay clases pero que deben ser desalojadas a más tardar el próximo septiembre para el comienzo del nuevo período académico.

Por tanto, explicó que las autoridades trabajan “aceleradamente” en la creación de “campamentos unifamiliares” temporales, así como en la “rápida” culminación de viviendas que estaban siendo construidas por el Estado y en la compra en el mercado secundario.

Además, anunció que el Parlamento, controlado por el chavismo, reformará la ley de arrendamientos, que calificó de “muy regresiva”, para que los propietarios “no sientan ningún tipo de temor de alquilar sus viviendas”.

En este sentido, las personas que hoy están en escuelas estarán a partir de septiembre en una casa alquilada, terminada o comprada por el Estado, o en “unas especies de viviendas de transición unifamiliares mientras se le construye la definitiva”.