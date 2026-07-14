Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política con el objetivo de ordenar la agenda legislativa

El encuentro está pactado para este martes 14 de julio luego de la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier. Los ejes del nuevo cónclave.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Reunión de la mesa política del Gobierno.
Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Este martes 14 de julio será un día cargado para el Gobierno. Por un lado, el vocero presidencial Adrián Ravier brindará una nueva conferencia de prensa en Casa Rosada. Horas más tarde, tendrá lugar una nueva reunión de la mesa política de Javier Milei.

Según informaron fuentes oficiales, la conferencia del funcionario está pautada para las 11:00 horas. Luego del evento, que contará con preguntas de parte de la prensa acreditada a la sede de gobierno, los integrantes del órgano político volverán a verse las caras, tal como sucedió la semana pasada.

El encuentro tendrá como principal objetivo diagramar la hoja de ruta legislativa tras el recambio en la jefatura de Gabinete. Con un nuevo aire tras la salida de Manuel Adorni, el oficialismo prevé que habrá posibilidades de avanzar con varios proyectos pendientes, como el que recientemente presentó Milei para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Adrián Ravier.
Adrián Ravier, vocero presidencial. Foto: NA

Cómo fue la última reunión de la mesa política

Bajo ese contexto, la semana pasada la mesa política definió que tendrá encuentros periódicos cada siete días con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y de la agenda parlamentaria.

Contenido Recomendado

¿Adiós a los cortes de luz? Así es la estrategia del Gobierno para extender la emergencia energética en el país y evitar futuros apagones

¿Adiós a los cortes de luz? Así es la estrategia del Gobierno para extender la emergencia energética en el país y evitar futuros apagones

El plan del gobierno de Milei de cara a las elecciones:el programa financiero hasta 2027 y cómo “apagar el Estado” si se agota el Presupuesto

El plan del gobierno de Milei de cara a las elecciones: el programa financiero hasta 2027 y cómo “apagar el Estado” si se agota el Presupuesto

También, dialogaron sobre el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado, y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

Asimismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad. Con ese telón de fondo, destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3 % mensual y del 4,1 % interanual en mayo.

Además, informó sobre los avances del trabajo que lleva adelante junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en distintas iniciativas de reforma, entre ellas la del Banco Central.

Durante la reunión también se analizó el estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que coordina la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, ante la posible llegada de fenómenos climáticos como El Niño.

Por su parte, Santilli expuso el avance de las conversaciones con gobernadores de las distintas fuerzas políticas para impulsar las reformas que promueve el Gobierno en el Congreso.

Estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

GobiernoJavier Milei
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Caso Skanska:condenaron a 5 años de prisión a Julio De Vido, José López y Néstor Ulloa

    Caso Skanska: condenaron a 5 años de prisión a Julio De Vido, José López y Néstor Ulloa

  2. Javier Milei reunió a legisladores de LLA para anticipar los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

    Javier Milei reunió a legisladores de LLA para anticipar los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

  3. Javier Milei insiste con la reforma del Banco Central:recibe a legisladores en la Casa Rosada

    Javier Milei insiste con la reforma del Banco Central: recibe a legisladores en la Casa Rosada

  4. El día después en el Gobierno:cómo impactaron los dichos del arzobispo García Cuerva en el Tedeum del 9 de julio

    El día después en el Gobierno: cómo impactaron los dichos del arzobispo García Cuerva en el Tedeum del 9 de julio
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política con el objetivo de ordenar la agenda legislativa

El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política con el objetivo de ordenar la agenda legislativa

Javier Milei reunió a legisladores de LLA para anticipar los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Facundo Leal fue indagado por el caso ARSAT:entregó un escrito y no respondió preguntas

Caso Skanska:condenaron a 5 años de prisión a Julio De Vido, José López y Néstor Ulloa

Economía

ANSES aclaró qué pasa con los pagos a jubilados, AUH y otras prestaciones el miércoles que juega la Selección Argentina

ANSES aclaró qué pasa con los pagos a jubilados, AUH y otras prestaciones el miércoles que juega la Selección Argentina

Tren Norpatagónico:la megaobra ferroviaria que podría reactivar el Gobierno para potenciar el crecimiento de Vaca Muerta

Ganancias y monotributo:cuánto subirán los pisos, escalas y deducciones tras la actualización por inflación

Jubilados ANSES:quiénes no cobran el bono de $70.000 en julio y cuál es el tope de ingresos

Internacionales

Megaproyecto aéreo en Sudamérica:el nuevo aeropuerto de US$2.000 millones que unirá la región con Europa y Asia

Megaproyecto aéreo en Sudamérica: el nuevo aeropuerto de US$2.000 millones que unirá la región con Europa y Asia

“Los golpearemos muy duro”:la amenaza de Donald Trump antes de lanzar nuevos ataques contra Irán

El número de muertos por los terremotos en Venezuela llegó a 4.561:hay más de 16.700 heridos

El megabuque que busca convertirse en una ciudad permanente sobre el mar:podrían vivir hasta 80.000 personas