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ANSES aclaró qué pasa con los pagos a jubilados, AUH y otras prestaciones el miércoles que juega la Selección Argentina

ANSES mantiene sin cambios el calendario de pagos del miércoles 15 de julio. Conocé quiénes cobran jubilaciones, AUH, AUE, PNC y asignaciones según DNI.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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ANSES
ANSES Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantendrá activo el calendario de pagos previsto para este miércoles 15 de julio, por lo que no habrá modificaciones ni interrupciones en las acreditaciones programadas para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. La información coincide con el cronograma difundido para julio y con la confirmación de que no habrá postergaciones por el partido de la Selección Argentina.

De esta manera, quienes tengan fecha de cobro asignada para este miércoles podrán acceder a sus haberes como ocurre habitualmente: mediante depósito bancario, extracción en cajeros automáticos o a través de los canales de pago correspondientes. La organización de los pagos continuará realizándose según la terminación del DNI, como sucede todos los meses.

Quiénes cobran ANSES este miércoles 15 de julio

El miércoles 15 de julio será una jornada clave para varios grupos de beneficiarios. De acuerdo con el calendario informado, cobrarán titulares de Pensiones No Contributivas, jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación Familiar por Hijo y titulares de la Asignación por Embarazo.

Bono ANSES jubilados Foto: anses

En el caso de las Pensiones No Contributivas, percibirán sus haberes los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9. Este grupo también recibirá el bono extraordinario de $70.000, según lo informado para quienes cumplen con las condiciones establecidas dentro del esquema previsional vigente.

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Jubilados y pensionados: qué DNI cobran el miércoles

Los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo y tienen DNI finalizado en 4 cobrarán este miércoles 15 de julio. Además, quienes correspondan dentro de este grupo accederán al bono de $70.000, que se suma al haber mensual y forma parte del refuerzo previsto para los ingresos más bajos.

Este punto es uno de los más consultados cada mes, ya que muchos beneficiarios necesitan verificar si el depósito se acredita en la fecha esperada. Por eso, la recomendación es revisar la cuenta bancaria durante la jornada y confirmar el movimiento desde home banking, cajero automático o la app de la entidad financiera correspondiente.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: quiénes reciben el pago

También cobrarán este miércoles los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4. Estas prestaciones forman parte del calendario mensual de ANSES y se acreditan de manera escalonada, según la finalización del documento.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

La AUH es una de las prestaciones más buscadas por los beneficiarios, especialmente cuando hay dudas sobre feriados, eventos deportivos o posibles cambios administrativos. Sin embargo, para esta fecha en particular, el esquema continuará sin alteraciones y los pagos se depositarán según lo previsto.

Asignación por Embarazo: qué titulares cobran el 15 de julio

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 2 también tendrán fecha de cobro este miércoles. El calendario de julio establece que esta prestación se paga en distintas jornadas, de acuerdo con la terminación del documento de cada beneficiaria.

En este caso, al igual que con otras prestaciones, no se requiere ningún trámite adicional para recibir el dinero si la persona ya figura dentro del padrón de pago correspondiente. El depósito se realiza automáticamente en la cuenta informada ante ANSES.

Asignaciones de Pago Único: cómo sigue el calendario

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los pagos por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, continuarán vigentes para todas las terminaciones de DNI. Según el cronograma informado, estas prestaciones mantienen su período de pago hasta agosto, por lo que los beneficiarios deberán verificar la fecha correspondiente según el trámite realizado.

Este tipo de asignaciones no se paga todos los meses, sino que corresponde a situaciones específicas y requiere cumplir con determinados requisitos. Por eso, quienes hayan iniciado una solicitud deben consultar el estado del trámite en los canales oficiales de ANSES o revisar si ya tienen fecha de liquidación asignada.

¿El partido de la Selección afecta los pagos de ANSES?

Una de las dudas más repetidas entre los beneficiarios fue si el partido de la Selección Argentina podía modificar la atención o el calendario de cobros. La respuesta es clara: no habrá cambios en las fechas de pago. El cronograma seguirá como estaba previsto y las acreditaciones se realizarán con normalidad.

Esto significa que el encuentro deportivo no impactará en los depósitos de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE ni otras prestaciones sociales. ANSES continuará con el esquema habitual de liquidaciones, priorizando el orden por terminación de DNI.

Cómo consultar si cobrás este miércoles

Los beneficiarios pueden verificar su fecha de cobro ingresando a los canales habituales de ANSES, especialmente en la sección Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible consultar el calendario completo de pagos para confirmar cuándo corresponde la acreditación de cada prestación.

En resumen, este miércoles 15 de julio cobrarán:

  • PNC: DNI terminados en 8 y 9.
  • Jubilados y pensionados de la mínima: DNI terminado en 4.
  • AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 4.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminado en 2.
  • Asignaciones de Pago Único: todas las terminaciones, según calendario vigente.

La clave para los beneficiarios es tener presente que ANSES no modificó el calendario por el partido de la Selección Argentina y que los pagos se realizarán en las fechas ya establecidas.

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Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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