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El megabuque que busca convertirse en una ciudad permanente sobre el mar: podrían vivir hasta 80.000 personas

La iniciativa fue presentada por la empresa Freedom Cruise Line International. Sus dimensiones superarían ampliamente a las de los cruceros más grandes que navegan en la actualidad, entre ellos el Icon of the Seas y el Star of the Seas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Freedom Ship, el proyecto de megaciudad flotante que podría albergar a más de 80.000 personas.
Freedom Ship, el proyecto de megaciudad flotante que podría albergar a más de 80.000 personas. Foto: Yanko Design
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La posibilidad de vivir en una ciudad que navegue de forma permanente por los océanos parece salida de una novela de ciencia ficción. Sin embargo, existe un proyecto que desde hace más de dos décadas intenta convertir esa idea en realidad. Se trata de Freedom Ship, una megaestructura flotante diseñada para albergar a unas 80.000 personas entre residentes, visitantes y trabajadores, mientras recorre el planeta de manera continua.

La iniciativa fue presentada a fines de la década de 1990 por la empresa Freedom Cruise Line International y, aunque todavía no cuenta con una fecha concreta para el inicio de las obras, continúa despertando interés por la magnitud de su propuesta y por la posibilidad de redefinir el concepto de vida en el mar.

Cómo sería Freedom Ship, la ciudad flotante más grande del mundo

Más que un barco, sus creadores la imaginan como una auténtica ciudad flotante. De concretarse, tendría más de 1,6 kilómetros de longitud, aproximadamente 244 metros de ancho y un peso estimado de 2,3 millones de toneladas.

Freedom Ship tendría más de 1,6 kilómetros de longitud y aproximadamente 244 metros de ancho. Foto: Yanko Design

Sus dimensiones superarían ampliamente a las de los cruceros más grandes que navegan actualmente, entre ellos el Icon of the Seas y el Star of the Seas. El diseño contempla 30 cubiertas destinadas a viviendas, comercios, servicios públicos y espacios recreativos.

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La capacidad proyectada permitiría alojar de manera permanente a unas 50.000 personas, a las que se sumarían 10.000 visitantes temporales y cerca de 20.000 empleados encargados de la operación y el mantenimiento del complejo.

La inversión multimillonaria detrás del proyecto naval

Levantar una estructura de semejante escala requeriría una inversión cercana a los 13.870 millones de euros. Según los desarrolladores, una vez garantizado el financiamiento, la construcción podría completarse en aproximadamente cuatro años.

El proyecto de megabuque Freedom Ship requeriría una inversión cercana a los 13.870 millones de euros. Foto: Yanko Design

Aunque el proyecto sigue sin fecha definida para comenzar, sus impulsores aseguran que fue concebido para operar de forma permanente en aguas internacionales, funcionando como una comunidad autosuficiente capaz de sostener a una población equivalente a la de una ciudad mediana.

Qué servicios tendría la ciudad flotante para sus habitantes

Entre las instalaciones previstas figuran un estadio para 15.000 espectadores, dos museos, una sala sinfónica, un centro de congresos y un parque acuático. También se contemplan hospitales, bancos, supermercados, mercados gastronómicos de dos plantas, comercios y múltiples espacios de entretenimiento para residentes y turistas.

Entre las instalaciones previstas dentro de Freedom Ship figura un estadio para 15.000 espectadores. Foto: Yanko Design

Las familias tendrían acceso a establecimientos educativos con formación desde los primeros niveles escolares hasta estudios universitarios. De esta forma, la ciudad flotante podría ofrecer servicios esenciales para una residencia estable y permanente.

El diseño también incluye más de 24 kilómetros de paseos peatonales, amplias áreas verdes, un sistema interno de transporte mediante tranvías y ocho helipuertos destinados a mejorar la conectividad.

Cómo navegaría Freedom Ship alrededor del planeta

Los desarrolladores estiman que Freedom Ship podría completar una vuelta al mundo cada dos años aproximadamente mientras navega de manera continua a una velocidad cercana a los siete nudos.

Debido a sus enormes dimensiones, la estructura no podría operar en la mayoría de los puertos existentes. Por esa razón, permanecería principalmente en aguas internacionales y los visitantes accederían a través de ferris que partirían desde ciudades costeras cercanas a su recorrido.

Los desarrolladores estiman que Freedom Ship podría completar una vuelta al mundo cada dos años. Foto: Yanko Design

El mantenimiento tampoco dependería de un puerto base permanente. De acuerdo con el proyecto, las tareas de reparación, ampliación y acondicionamiento podrían realizarse en alta mar, incluso mientras parte de los residentes ya habitan la estructura.

Por ahora, Freedom Ship sigue siendo una visión de futuro. Sin una fecha confirmada para el inicio de las obras, continúa figurando entre los proyectos navales más ambiciosos jamás concebidos. Para algunos representa una utopía tecnológica; para otros, una posible respuesta a nuevos modelos de urbanización.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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