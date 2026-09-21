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Video: asesinaron a tiros a una candidata durante un acto de campaña en Perú

La Fiscalía de Perú investiga como un presunto sicariato el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, quien fue atacada a tiros el sábado en la ciudad andina de Caraz. IMÁGENES SENSIBLES.

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Asesinaron a Susy Aponte en Perú.
Asesinaron a Susy Aponte en Perú. Foto: captura video.
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Susy Aponte, conocida como “China Polo”, fue asesinada a tiros en un mercado de Caraz, en Perú. La Fiscalía de Perú confirmó este domingo que hay tres detenidos en flagrancia como supuestos responsables del ataque cometido el sábado en la ciudad andina de Caraz, según informó la agencia de noticias EFE.

La Fiscalía de Perú investiga como un presunto sicariato el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, quien fue atacada a tiros el sábado en la ciudad andina de Caraz. Asimismo, confirmó que hay dos detenidos en flagrancia, identificados como Luis Iván Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana, y Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana.

El ataque a Susy Aponte en un mercado de Caraz

Aponte se encontraba realizando una visita al mercado de Caraz, acompañada por otros integrantes de su campaña política, cuando fue atacada por un supuesto sicario.

De acuerdo con los reportes de medios locales, el agresor le disparó en la cabeza y provocó heridas de bala a otras personas que se encontraban en el lugar. La víctima era conocida por su programa informativo como “China Polo” y se postulaba al Gobierno Regional de Áncash en las elecciones previstas para el próximo 4 de octubre.

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Tras el crimen, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) asumió la investigación y recalificó el caso como un presunto delito de sicariato.

IMÁGENES SENSIBLES. Así asesinaron a Susy Aponte en Perú. Video: X/GlobalNetw33

Dos detenidos confirmados por el Ministerio Público

El Ministerio Público informó que fueron detenidos en flagrancia Luis Iván Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana, y Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana.

Por su parte, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, declaró a la emisora RPP que las autoridades habían detenido a tres personas vinculadas con el ataque. “Ya se tiene detenido al sicario, se ha detenido también a un supuesto financista (...), y también a otra persona que estaba transportando previamente al sicario”, manifestó el funcionario.

Las diligencias para esclarecer el homicidio

El fiscal provincial Raúl Godos y la fiscal adjunta Sheyla Romero están a cargo de las diligencias urgentes e inaplazables del caso.

Entre las medidas ordenadas se encuentran la toma de declaraciones a las personas que resultaron heridas por impactos de bala durante el ataque, así como el pedido de los registros de las cámaras de vigilancia del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes el 15 de septiembre.

Además, se dispuso la realización de una pericia de absorción atómica y la necropsia de ley al cuerpo de la periodista, junto con otras medidas destinadas a esclarecer el crimen.

En un primer momento, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas había abierto una investigación preliminar por el presunto delito de feminicidio contra quienes resultaran responsables de la muerte de Aponte. Posteriormente, el caso fue recalificado como un presunto sicariato.

Atención: las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del lector

Asesinaron a Susy Aponte en Perú. Foto: captura video.

La acusación de la periodista contra un jefe policial

Antes del ataque, Susy Aponte había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que acusó al director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, el general Víctor Revoredo Farfán, de haber “ordenado un atentado” en su contra.

La periodista había denunciado presuntos vínculos entre jefes policiales y la organización criminal Los Pulpos. También sostuvo que había sido advertida sobre esa amenaza por internos de tres cárceles peruanas.

Las acusaciones fueron realizadas por Aponte en sus redes sociales y forman parte del contexto que deberá ser analizado por las autoridades. La información proporcionada no acredita que Revoredo haya ordenado el ataque.

Reasignaron al general Víctor Revoredo Farfán

En las últimas horas, el general Víctor Revoredo fue reasignado de su puesto, según una resolución suprema publicada este domingo.

El funcionario pasó a desempeñarse como director de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú. La misma resolución estableció la reasignación de otros 19 generales y tres tenientes generales de la institución.

En reemplazo de Revoredo como director de Investigación Criminal fue designado el general Ricardo Espinoza, quien anteriormente estuvo al frente de la región policial de La Libertad, una de las jurisdicciones del país con altos índices de criminalidad organizada.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del asesinato de Susy Aponte, establecer quiénes participaron en el ataque y esclarecer si existió una planificación previa y un posible financiamiento del crimen.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE.

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