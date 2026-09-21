Buscan voluntarios para trabajar solo 16 horas semanales en Alemania: ofrecen alojamiento gratis, internet y 3 comidas diarias

Buscan voluntarios para trabajar solo 16 horas semanales en Alemania. Foto: Unsplash

Pasar varias semanas en Alemania sin pagar alojamiento, con comidas incluidas y tiempo libre para recorrer una de las regiones más pintorescas del país parece una propuesta difícil de rechazar. Sin embargo, eso es exactamente lo que ofrece una convocatoria internacional que busca voluntarios para colaborar en un proyecto comunitario ubicado en el norte alemán.

La iniciativa se desarrolla en una antigua casa parroquial situada a orillas de un lago en la región de Mecklemburgo, cerca del Parque Nacional de Müritz. Allí, los participantes podrán hospedarse de forma gratuita a cambio de dedicar algunas horas semanales a tareas vinculadas con la recuperación de un histórico huerto comunitario.

De qué trata la propuesta de voluntariado para trabajar solo 16 horas semanales en Alemania

La experiencia se desarrolla en una antigua casa parroquial que actualmente forma parte de un proyecto de casa de retiro budista. Los organizadores buscan personas dispuestas a colaborar en la restauración de un huerto que durante generaciones abasteció a las familias de la zona.

La experiencia se realiza en una casa parroquial que forma parte de un proyecto de casa de retiro budista. Foto: Unsplash

La estadía está pensada para viajeros que quieran combinar intercambio cultural, naturaleza y trabajo comunitario en una de las regiones más tranquilas de Alemania. Además de participar en las actividades del proyecto, los voluntarios cuentan con tiempo libre para recorrer bosques, lagos y senderos naturales de los alrededores.

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que la carga horaria es reducida: el compromiso total es de solo 16 horas semanales, una modalidad que también resulta atractiva para quienes trabajan de manera remota mientras viajan.

Alojamiento gratis, comidas e internet: todos los beneficios de la estadía en Alemania

A cambio de la colaboración semanal, los seleccionados reciben una serie de beneficios que cubren prácticamente todos los gastos básicos de la estancia. La propuesta incluye:

Acceso libre a una cocina equipada para preparar la cena

Desayuno y almuerzo gratuitos todos los días

Habitación privada durante toda la estadía

Internet de alta velocidad

Acceso a terapias holísticas

Bicicletas disponibles para recorrer la zona

Espacio de trabajo acondicionado para teletrabajo

Excursiones y caminatas sin costo adicional

Uso gratuito de lavandería

Traslado incluido al momento de la llegada

Tres días libres por semana

Los seleccionados reciben una serie de beneficios que cubren todos los gastos básicos de la estancia. Foto: Unsplash

La organización destaca especialmente la posibilidad de combinar el voluntariado con trabajo remoto gracias a la conexión a internet y la flexibilidad horaria que ofrece el programa.

Colaboración con una casa parroquial: en qué consiste la ayuda requerida y cómo se organizan las 16 horas semanales

Las tareas cambian según la época del año, aunque todas están relacionadas con el mantenimiento y desarrollo del huerto y los espacios verdes de la propiedad. Entre las actividades habituales figuran:

Cosechar manzanas, peras y uvas

Deshierbar y replantar cultivos de verduras

Eliminar malezas y raíces

Participar en la elaboración de mosto casero

Podar árboles frutales

Remover y preparar el terreno para nuevos cultivos

Según explica la anfitriona, no se exige experiencia previa en jardinería, ya que las actividades se realizan de manera conjunta. Lo fundamental es contar con buena predisposición y cierta resistencia física para las tareas que requieren esfuerzo.

Las 16 horas semanales se distribuyen en jornadas de entre tres y cuatro horas durante los días laborables. Además, cada voluntario puede organizar su horario de acuerdo con sus necesidades, siempre que complete la carga horaria acordada.

A quiénes está dirigida la búsqueda de voluntarios y pasos necesarios para postularse a la vacante

La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años que posean un nivel intermedio de inglés. Como parte del proceso de selección, los interesados deben grabar un breve video de presentación explicando quiénes son y por qué desean participar de la experiencia.

También pueden postularse parejas o grupos de dos amigos, siempre que todos los integrantes cumplan con los mismos requisitos.

La convivencia dentro de la propiedad contempla algunas reglas específicas. Al tratarse de un espacio enfocado en la tranquilidad y la contemplación, no está permitido el consumo de alcohol ni de drogas. Además, la alimentación es mayoritariamente vegetariana y la casa alberga cinco gatos residentes, por lo que no se admiten mascotas externas.

La búsqueda se gestiona a través de la plataforma Worldpackers, especializada en intercambios culturales y voluntariados en más de 120 países.

Si bien el programa cubre alojamiento, comida e internet durante toda la estadía, los participantes deben hacerse cargo de los pasajes a Alemania, el seguro de viaje, el transporte interno y los posibles trámites migratorios o de visado que correspondan según su nacionalidad.