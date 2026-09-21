Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida: ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

La convocatoria busca trabajadores para cubrir distintos puestos en las estaciones antárticas australianas. Foto: Unsplash.

Trabajar durante meses en uno de los lugares más aislados del planeta puede convertirse en una realidad para quienes reúnan los requisitos de una nueva convocatoria laboral de la División Antártica Australiana (AAD).

El organismo ya prepara la selección de trabajadores para la temporada 2027/28, con puestos que abarcan desde informática y oficios hasta medicina, logística, comunicaciones y actividades científicas.

Las bases Casey, Davis y Mawson reciben personal para sostener las actividades científicas y operativas. Foto: Australian Antartic Program.

Las postulaciones abrirán el 1 de octubre de 2026 y permanecerán disponibles hasta el 31 de octubre.

La propuesta resulta particularmente llamativa por la combinación de salarios con asignaciones antárticas, alojamiento y servicios durante la estadía, además de la posibilidad de permanecer varios meses en las estaciones australianas.

Qué trabajos ofrecen en la Antártida

La convocatoria no está dirigida a una única profesión. El programa necesita trabajadores de distintas especialidades para mantener operativas las estaciones y acompañar las actividades científicas y logísticas.

Entre las áreas que forman parte de la convocatoria aparecen:

Informática y tecnología.

Electricidad.

Carpintería.

Plomería.

Mecánica.

Cocina.

Medicina.

Comunicaciones.

Logística.

Meteorología.

Operaciones.

Biología y otras áreas científicas.

Los contratos pueden extenderse durante varios meses y, en algunos casos, acercarse al año de permanencia. Foto: Unsplash.

Los trabajadores pueden ser destinados a las estaciones antárticas australianas de Casey, Davis y Mawson, dependiendo del cargo y las necesidades del programa.

Cuánto pagan por trabajar en la Antártida

Uno de los aspectos que más llama la atención de la propuesta son los salarios asociados a los puestos.

La remuneración cambia según la función. En el caso de un especialista/técnico en tecnología de la información (IT), por ejemplo, el salario base en Australia parte de 89.076 dólares australianos anuales, mientras que la remuneración con las asignaciones correspondientes al trabajo en la Antártida comienza en 162.012 dólares australianos al año.

Es decir, el monto supera los US$ 100.000 tomando como referencia el valor del dólar australiano, aunque la equivalencia exacta en dólares estadounidenses puede variar según el tipo de cambio.

Los trabajadores viven dentro de las estaciones, que funcionan como pequeñas comunidades en medio del aislamiento antártico. Foto: Unsplash.

Otros puestos técnicos presentan actualmente una estructura salarial antártica similar. Por ejemplo, los cargos de carpintero y fitter and turner parten también de 162.012 dólares australianos anuales cuando se incorporan las asignaciones correspondientes al destino antártico.

Además, la AAD contempla una contribución patronal de hasta 15,4% para jubilación y el trabajador acumula licencia anual equivalente a 20 días por año, que no puede utilizarse durante la permanencia en la Antártida y se abona al regresar a Australia.

Cuánto tiempo se puede vivir en la Antártida

La duración de los contratos depende del puesto y de la temporada. En términos generales, los contratos de los expedicionarios duran entre cuatro y 15 meses. Los trabajadores de verano suelen permanecer entre cuatro y seis meses, mientras que quienes ocupan determinados puestos de invierno pueden pasar cerca de un año en la Antártida.

Para quienes sean destinados a Casey o Davis durante el invierno, por ejemplo, el período de despliegue puede extenderse aproximadamente durante 12 meses antes del regreso a Australia.

Informática, electricidad, mecánica, cocina y medicina son algunas de las áreas incluidas en la convocatoria. Foto: Unsplash.

La experiencia implica vivir dentro de las propias estaciones junto con el resto del personal. La AAD explica que sus bases funcionan de manera similar a pequeñas comunidades, con trabajadores de diferentes áreas que deben convivir durante largos períodos en un ambiente remoto.

Qué incluye la propuesta laboral

Uno de los puntos centrales de estos empleos es que la vida cotidiana se desarrolla dentro de las instalaciones antárticas. Durante el despliegue, los trabajadores cuentan con alojamiento y los servicios necesarios para desarrollar sus tareas y vivir en la estación. El objetivo es que puedan concentrarse en sus funciones sin tener que resolver cuestiones básicas que en otros empleos quedarían a cargo del trabajador.

Pero el aislamiento también implica exigencias particulares. La propia AAD advierte que quienes acepten estos puestos deben estar preparados para alejarse de sus familias y amigos durante períodos prolongados y adaptarse a una comunidad reducida en un ambiente extremo.

La propuesta contempla alojamiento y servicios durante la estadía de los seleccionados en el continente blanco.

Qué requisitos hay que cumplir

Los requisitos dependen de cada puesto. En informática, por ejemplo, la AAD solicita al menos tres años de experiencia reciente en soporte técnico, además de conocimientos de sistemas operativos, hardware, redes, servidores y equipamiento de comunicaciones.

También pueden ser necesarios permisos, licencias profesionales, certificaciones de primeros auxilios y otros requisitos específicos.

Existe, además, una condición fundamental para los postulantes extranjeros: los puestos del Servicio Público Australiano requieren, como regla general, ser ciudadano australiano.

Los puestos del Servicio Público Australiano requieren, como regla general, ser ciudadano australiano. Foto: REUTERS

Las personas que no tienen esa ciudadanía pueden ser consideradas cuando no existen candidatos australianos adecuados. Luego pueden contemplarse residentes australianos con derecho a trabajar y ciudadanos de Nueva Zelanda, según el puesto. En determinados cargos también se exige una autorización de seguridad que requiere ciudadanía australiana.

Cómo es el proceso de selección

Quienes quieran formar parte de la temporada 2027/28 deberán presentar su candidatura durante octubre 2026.

El proceso no termina con el envío del CV. La AAD estima que la selección puede durar hasta nueve meses e incluye distintas etapas.

El cronograma oficial contempla:

Octubre de 2026: presentación de solicitudes.

Octubre a diciembre de 2026: preselección.

Noviembre de 2026 a enero de 2027: controles médicos iniciales.

Enero y febrero de 2027: entrevistas técnicas.

Abril y mayo de 2027: centros de evaluación.

Diciembre de 2026 a octubre de 2027: evaluaciones médicas, psicológicas y controles policiales.

Desde junio de 2027: comienzo de los contratos.

Los centros de evaluación son presenciales y duran 24 horas. Están diseñados para analizar las cualidades necesarias para vivir y trabajar en una comunidad aislada y reproducir algunos de los desafíos que los trabajadores pueden encontrar durante su permanencia en las estaciones.

Antes de viajar a la Antártida, los candidatos seleccionados deben completar una capacitación obligatoria en Tasmania. Foto: Wikimedia Commons

Capacitación antes de viajar al continente blanco

Los seleccionados tampoco parten directamente hacia la Antártida. Antes del despliegue deben realizar una capacitación obligatoria en Hobart, Tasmania, cuya duración puede variar entre dos y 12 semanas según el puesto, la experiencia previa y las necesidades de cada persona.

La preparación puede incluir seguridad laboral, supervivencia en el terreno, entrenamiento técnico, funcionamiento de las estaciones y herramientas para desenvolverse en una comunidad aislada.

La convocatoria representa así una oportunidad laboral poco habitual: además de los salarios y las asignaciones específicas, permite formar parte durante varios meses de un programa científico y logístico que opera en uno de los ambientes más extremos del planeta.

Las personas interesadas en conocer los puestos disponibles podrán consultar la convocatoria oficial de la División Antártica Australiana cuando se habilite el período de inscripción, entre el 1 y el 31 de octubre de 2026.