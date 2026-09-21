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Caso Plus Ultra: citan a declara a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero

La orden es del magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien citó a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España.
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España. Foto: EFE
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El juez que investiga al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero le dio un plazo de tres días para que pueda aportar “toda la documentación que se encuentre en su poder” respecto a las joyas halladas en su oficina. Además, citó a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordó en junio investigar a las hijas de Zapatero (y a la secretaria de éste, Gertrudis Alcázar), aunque no especificó en su resolución ningún delito para ellas.

El magistrado sí fundamentó la imputación de ambas en los indicios que ya puso sobre la mesa cuando imputó a Zapatero y que giran en torno al papel, presuntamente “instrumental”, que habría jugado la empresa de las hijas del político, What the Fav, en la presunta trama relacionada con el rescate de Plus Ultra.

Y es que las hijas de Zapatero realizaron para la empresa de Julio Martínez Martínez, supuesto “lugarteniente” del expresidente del Gobierno, trabajos de maquetación de informes, unas tareas de “escasa entidad técnica” que llevan a los investigadores a sospechar que su empresa se usaba para “la articulación formal de una contraprestación económica”.

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Así constaba en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el rol de la empresa de las hijas del expresidente español, que, según el juez instructor, es presuntamente una sociedad finalista que recibía fondos de clientes y sociedades instrumentales y los redistribuía a Zapatero.

Cómo sigue el caso

Calama también encargó un informe pericial sobre las joyas, que será realizado por gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes, que podrán contar con apoyo técnico del Instituto Gemológico Español.

En el marco de la investigación sobre la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, en el que Rodríguez Zapatero está imputado, se hallaron en mayo pasado numerosas piezas de joyería en la caja fuerte del despacho del expresidente del Ejecutivo español (2004-2011) y antiguo líder del Partido Socialista (PSOE).

Zapatero, expresidente de España Foto: EFE

El hallazgo de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros (según la tasación encargada por el juez Calama), supuso la apertura de una pieza separada en los tribunales, en la que Zapatero está investigado por un presunto delito fiscal y otro de contrabando.

Zapatero concedió en julio una entrevista a la televisión pública española (TVE) en la que atribuyó la posesión de esas joyas a un “regalo de cortesía personal” que recibió hace muchos años de un país que no reveló y aseguró que dará todas las respuestas oportunas y “extremos posibles” al magistrado porque es su compromiso y deber.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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