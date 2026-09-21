Rebelión en Washington: grandes medios de EE.UU. contraatacan y suspenden la cobertura de los eventos de Trump

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos suspendieron la cobertura conjunta de Donald Trump Foto: REUTERS

La disputa entre la administración de Donald Trump y varios medios de comunicación escaló a un nivel sin precedentes en Estados Unidos. Las principales cadenas de televisión del país decidieron suspender de manera conjunta la cobertura de los actos presidenciales, en una muestra de rechazo a la decisión de la Casa Blanca de restringir el acceso a periodistas de CNN, MS NOW y Politico.

La medida generó un fuerte impacto en el ámbito político y mediático estadounidense, ya que afecta directamente a uno de los mecanismos tradicionales mediante los cuales los eventos presidenciales son difundidos a miles de medios dentro y fuera del país.

Las grandes cadenas se plantan frente al veto

Las cadenas ABC, CBS, NBC y Fox News acordaron dejar en pausa la cobertura conjunta de las actividades oficiales de Trump luego de que la Casa Blanca excluyera a periodistas de tres importantes medios de comunicación.

Un caso que reabre el debate sobre la libertad de prensa Foto: EFE

La decisión fue interpretada como un gesto de solidaridad con las organizaciones afectadas y una defensa del acceso igualitario a la información pública.

Estas empresas forman parte del grupo encargado de distribuir imágenes y contenido audiovisual de eventos presidenciales a nivel nacional e internacional. Por ese motivo, su postura tiene un peso significativo en la relación entre el Gobierno y la prensa.

El conflicto comenzó después de que Trump anunciara la prohibición de acceso a determinados medios, una medida que rápidamente provocó críticas desde distintos sectores periodísticos y encendió el debate sobre los límites del poder presidencial frente a la libertad de prensa.

La defensa de Trump y su ataque a las “fake news”

Lejos de retroceder, el mandatario volvió a respaldar la decisión. A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, sostuvo que la Casa Blanca no está llevando adelante una ofensiva contra la prensa libre.

Según Trump, la medida apunta exclusivamente a combatir lo que considera “noticias falsas”, un fenómeno que describió como una amenaza creciente para Estados Unidos.

La decisión es tras el veto de la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico Foto: EFE

Las declaraciones del presidente reavivaron una confrontación que mantiene desde hace años con diversos medios nacionales, especialmente aquellos que suelen publicar investigaciones o análisis críticos sobre su gestión.

CNN, MS NOW y Politico llevan el caso a la Justicia

Mientras crece la controversia política, los medios afectados decidieron responder en los tribunales. CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda ante un juez federal del Tribunal de Distrito de Washington D.C., con el objetivo de recuperar el acceso perdido y cuestionar la legalidad de la medida.

En un comunicado conjunto, las empresas argumentaron que el Gobierno vulneró derechos constitucionales al retirar las credenciales de sus periodistas sin previo aviso ni un procedimiento formal.

Además, sostuvieron que la decisión representa un riesgo para el principio fundamental de que ningún gobierno debe decidir quién puede informar y quién no sobre los asuntos públicos.

Los medios también adelantaron que solicitarán una orden de emergencia para que el acceso a la Casa Blanca sea restablecido mientras avanza el proceso judicial. La causa podría registrar movimientos importantes y audiencias durante los próximos días.

Un caso que reabre el debate sobre la libertad de prensa

El enfrentamiento entre la Casa Blanca y los medios excluidos vuelve a colocar en el centro de la escena una cuestión sensible para la democracia estadounidense: el alcance de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa.

Especialistas y organizaciones periodísticas siguen de cerca el desarrollo de este caso porque podría sentar un precedente sobre la capacidad de un gobierno para limitar el acceso de periodistas a espacios oficiales.

Mientras tanto, la inédita decisión de las principales cadenas de televisión de suspender la cobertura compartida de los actos presidenciales refleja la magnitud del conflicto. Lo que comenzó como una restricción de acceso terminó transformándose en una pulseada política, mediática y judicial que podría tener consecuencias de largo alcance para la relación entre el poder y la prensa en Estados Unidos.

El desenlace de esta disputa será observado con atención tanto por organizaciones defensoras de la libertad de expresión como por los principales actores políticos del país. En juego no solo está el acceso de tres medios a la Casa Blanca, sino también un debate más amplio sobre los límites del poder gubernamental frente al ejercicio independiente del periodismo.